В Пентагоне объяснили превосходство России в гиперзвуковом оружии

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. В Пентагоне назвали несколько причин превосходства России над США в области гиперзвукового оружия

Как рассказал изданию Washington Examiner помощник директора по гиперзвуковым разработкам Майк Уайт, Вашингтон в свое время решил отказаться от применения таких технологий в новых системах вооружений, сделав ставку на другие составляющие.

В свою очередь, директор по оборонным исследованиям и разработкам в интересах модернизации Марк Льюис назвал в качестве причины отставания открытость США в области создания оружия. По его словам, Россия и Китай могли использовать доступную информацию об американских исследованиях.

"Мы публикуем множество материалов, а они их читают", — заявил он.

Льюис подчеркнул, что теперь принятие на вооружение гиперзвуковых технологий стало для Вашингтона высшим приоритетом. Он отметил, что США планируют создать целый комплекс таких средств, однако они будут готовы не раньше середины 2020-х годов.

Издание напомнило, что в феврале американские военные выступили с подобным заявлением, призвав увеличить финансирование, чтобы догнать Россию и Китай в области гиперзвука.

Как пишет Washington Examiner, СССР и США приступили к гиперзвуковым исследованиям еще в конце 40-х годов прошлого века. В последующем России удалось развить советские успехи в этой сфере, отмечает издание.

"На данный момент Россия испытала несколько видов гиперзвуковых боеприпасов, которые можно доставлять к цели с борта корабля, подводной лодки, баллистическими ракетами, а также по воздуху", — резюмирует автор статьи.