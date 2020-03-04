Врач рассказала, как помогла мужчине с сердечным приступом в самолете

По данным авиакомпании "Уральские авиалинии", рейс U6 609 Челябинск-Москва вынужденно сел в Казани из-за ухудшения самочувствия пассажира – сердечного приступа. В аэропорту борт встретила скорая помощь, мужчина 1959 года рождения был доставлен в больницу. По данным минздрава Татарстана, мужчина в стабильном состоянии, госпитализирован в кардиологическое отделение.
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По словам Калининой, 60-летнему мужчине стало плохо во время полета, у него случился приступ, он начал задыхаться.
"Полноценную помощь оказать было сложно на борту самолета. Моей задачей было оценить состояние пациента, его тяжесть, и теми препаратами, такими как нитроглицерин и кислородная маска, попытаться купировать приступ. И по возможности исключить панику, потому что рядом жена, и ему тоже стало страшно", - сказала она РИА Новости.
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У него, со слов жены, в анамнезе ишемическая болезнь сердца и оперативное вмешательство по поводу стентирования коронарных сосудов, уточнила она. Врач добавила, что ее подойти к пассажиру как доктора попросили бортпроводники с просьбой оценить ситуацию. По словам Калининой, когда бортпроводники спросили, необходима ли посадка самолета, то она ответила, что "да", так как пассажир начал терять сознание, у него замедлился, стал редким пульс. В итоге было принято решение сесть в ближайший аэропорт – это Казань, пояснила она.
По словам Калининой, она живет в Севастополе, но работает в Челябинске - она врач-косметолог, главный врач клиники эстетической медицины со стажем работы более 20 лет.