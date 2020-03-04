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2020-03-04T15:03+0300
https://ria.ru/20200304/1568147977.html
Провайдер простил долг пенсионеру, случайно подписавшемуся на эротику
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РИА Новости

Провайдер простил долг пенсионеру, случайно подписавшемуся на эротику

15:03 04.03.2020
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© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевТелевизионный пульт в руке пожилого мужчины
Телевизионный пульт в руке пожилого мужчины
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Телевизионный пульт в руке пожилого мужчины. Архивное фото
УФА, 4 мар - РИА Новости. Сельскому пенсионеру из Оренбургской области – подписчику интерактивного телевидения - пришел от провайдера крупный счет из-за случайного подключения к эротическому и спортивному каналам, провайдер решил помочь старику и оплатил часть долга, сообщили РИА Новости в пресс-службе филиала "Волга" ПАО "Ростелеком".
По данным организации, в октябре прошлого года "Ростелеком" заключил договор на оказание услуг интерактивного телевидения, домашнего интернета и телефонии с пенсионером села Карагузино Саракташского района Оренбургской области. Абоненту был подключен пакет "Стартовый", включающий более 180 телеканалов.
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"Однако пользователь в меню приставки самостоятельно заменил пакет на расширенный, где более 229 каналов, и подключил дополнительные пакеты "Взрослый" - каналы эротического содержания стоят 250 рублей в месяц, и два спортивных пакета стоимостью 299 и 380 рублей в месяц. При этом пенсионер, по всей видимости, не принял во внимание значительно возросшую стоимость услуг. Стоимость покупки при подключении дополнительных каналов отображается на экране телевизора. Нажимая кнопку "купить", абонент соглашается с условиями оказания услуги. Подтверждение о подключенных сервисах клиент получает в том числе по телефону", - рассказали РИА Новости в компании.
В пресс-службе сообщили, что 31 октября клиент через личный кабинет обратился в компанию с просьбой отключить интерактивное телевидение. Когда провайдер перезвонил ему, пенсионер не смог сообщить кодовое слово и паспортные данные, ему предложили самостоятельно отключить услуги через меню приставки.
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"Клиент обратился в офис компании с намерением расторгнуть договор 10 января, а до этого абонент активно пользовался подключенными сервисами. На этот момент сумма задолженности по услугам превышала 6 тысяч рублей, а доступ к телевидению, интернету и телефонии заблокирован. Учитывая возраст клиента и сложности, которые у него возникли при пользовании цифровым телевидением, компания пошла абоненту навстречу и кратно уменьшила сумму долга за оказанные услуги. Доступ к телефонной связи восстановлен, абонент продолжает пользоваться этим сервисом провайдера", - сообщили агентству в компании.
"При этом руководитель оренбургского филиала компании лично поехал к пенсионеру, конфликт уладили, обменялись телефонными номерами, чтобы пенсионер мог позвонить руководству напрямую, если возникнут проблемы", - рассказали РИА Новости в пресс-службе компании.
Там отметили, что после инцидента для минимизации возникновения подобных ситуаций компания в рамках социальной ответственности проводит на территории ряда регионов, включая Оренбургскую область, курсы по повышению цифровой грамотности людей старшего поколения.
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РостелекомСаракташский районОренбургская областьОбщество
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