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2020-03-04T14:58+0300
https://ria.ru/20200304/1568147655.html
В Италии рассмотрят возможность закрыть все школы из-за коронавируса
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РИА Новости

В Италии рассмотрят возможность закрыть все школы из-за коронавируса

14:58 04.03.2020
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© REUTERS / Manuel SilvestriИталия
Италия
© REUTERS / Manuel Silvestri
Италия. Архивное фото
РИМ, 4 мар - РИА Новости. Совет министров Италии на проходящем в среду заседании рассматривает возможность закрыть все школы в стране на 15 дней из-за распространения нового коронавируса, сообщает газета la Repubblica.
По информации издания, в случае одобрения эта мера может вступить в силу уже с четверга или с понедельника, 9 марта.
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Ранее комитет ученых при правительстве Италии предложил принять ряд новых ограничительных мер для предотвращения роста числа заражений: в число вошли запрет на проведение митингов, конгрессов, конференций и организация спортивных состязаний без зрителей. Жителям могут предписать воздерживаться от рукопожатий, объятий и поцелуев, а также попросить сохранять дистанцию в пределах метра друг от друга в общественных местах.
Ранее распоряжения о продлении периода закрытия школ приняли наиболее затронутые вспышкой коронавируса области севера Италии: Ломбардия, Лигурия, Венето и Эмилия-Романья. Также школы продолжают не работать в ряде провинций и коммун Тосканы, Лацио, Трентино-Альто-Адидже и других регионов. Для школьников в ряде случае организовывается дистанционное обучение по видеотрансляции.
Общее число случаев заражения коронавирусом в Италии выросло с примерно двух тысяч до 2502, жертвами инфекции стали 79 человек, заявил на брифинге во вторник глава службы гражданской обороны Анджело Боррелли.
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