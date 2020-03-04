СМИ сообщили о выявлении коронавируса о сотрудника института Евросоюза

По имеющейся информации, после возвращения из Италии чиновник EDA в течение нескольких дней контактировал с десятками сотрудников различных подразделений ЕС, в том числе, участвовал в продолжительных совещаниях, 29 февраля он почувствовал недомогание и сдал анализ на COVID-19.