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СМИ сообщили о выявлении коронавируса о сотрудника института Евросоюза
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РИА Новости

СМИ сообщили о выявлении коронавируса о сотрудника института Евросоюза

14:54 04.03.2020
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© REUTERS / Charles PlatiauСкорая помощь у больницы Биша в Париже
Скорая помощь у больницы Биша в Париже
© REUTERS / Charles Platiau
БРЮССЕЛЬ, 4 мар - РИА Новости. Коронавирус диагностирован у сотрудника одного из институтов Евросоюза - Европейского оборонного агентства (EDA) после визита в Италию, агентство намерено отменить все свои мероприятия до 13 марта, сообщает европейская медиасеть EURACTIV.
"Агентство EDA подтвердило EURACTIV, что один из ее высокопоставленных сотрудников был положительно протестирован на коронавирус вскоре после возвращения из Италии. Агентство в этой связи в качестве превентивной меры отменило все встречи, которые были запланированы в его помещениях, до 13 марта", - сообщает издание.
Планируется также отменить участие сотрудников оборонного агентства во внешних мероприятиях.
По имеющейся информации, после возвращения из Италии чиновник EDA в течение нескольких дней контактировал с десятками сотрудников различных подразделений ЕС, в том числе, участвовал в продолжительных совещаниях, 29 февраля он почувствовал недомогание и сдал анализ на COVID-19.
ЕС ранее рекомендовал своим сотрудникам без крайней необходимости не ездить в страны, где зафиксирована вспышка коронавируса. В случае вынужденных визитов все сотрудники должны работать из дома в течение двух недель.
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаЕвропейское оборонное агентствоЕвросоюзВ мире
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