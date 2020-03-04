При обстреле Докучаевска пострадали два человека, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 4 мар - РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрела подконтрольного самопровозглашенной Донецкой народной республике города Число пострадавших в результате обстрела подконтрольного самопровозглашенной Донецкой народной республике города Докучаевск в Донбассе возросло до двух, заявил в среду журналистам представитель Народной милиции ДНР

Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявили, что в результате обстрела Докучаевска со стороны украинских силовиков с применением противотанковой управляемой ракеты пострадала женщина.

"К сожалению, в результате взрыва осколочные ранения получили мирная жительница 1968 года рождения и мирный житель 1962 года рождения", - сказал представитель Народной милиции ДНР.

По его словам, противотанковая управляемая ракета была выпущена со стороны позиций украинских силовиков в районе населенного пункта Новотроицкое, а ее целью был автобус. Представитель ведомства добавил, что ракета взорвалась рядом с транспортным средством, пассажиры автобуса не пострадали.

"Оба пострадавших находились в этот момент на улице неподалеку от места взрыва", - пояснил представитель Народной милиции ДНР.