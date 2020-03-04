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При обстреле Докучаевска пострадали два человека, заявили в ДНР
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РИА Новости

При обстреле Докучаевска пострадали два человека, заявили в ДНР

14:47 04.03.2020
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСлужащий народной милиции Донецкой народной республики
Служащий народной милиции Донецкой народной республики
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Служащий народной милиции Донецкой народной республики. Архивное фото
ДОНЕЦК, 4 мар - РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрела подконтрольного самопровозглашенной Донецкой народной республике города Докучаевск в Донбассе возросло до двух, заявил в среду журналистам представитель Народной милиции ДНР.
Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявили, что в результате обстрела Докучаевска со стороны украинских силовиков с применением противотанковой управляемой ракеты пострадала женщина.
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"К сожалению, в результате взрыва осколочные ранения получили мирная жительница 1968 года рождения и мирный житель 1962 года рождения", - сказал представитель Народной милиции ДНР.
По его словам, противотанковая управляемая ракета была выпущена со стороны позиций украинских силовиков в районе населенного пункта Новотроицкое, а ее целью был автобус. Представитель ведомства добавил, что ракета взорвалась рядом с транспортным средством, пассажиры автобуса не пострадали.
"Оба пострадавших находились в этот момент на улице неподалеку от места взрыва", - пояснил представитель Народной милиции ДНР.
Докучаевск расположен в 40 километрах к югу от Донецка. Город численностью около 25 тысяч человек находится у линии соприкосновения и регулярно подвергается обстрелам. Здесь расположен флюсо-доломитный комбинат, который до конфликта в Донбассе считался одним из крупнейших в Европе.
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ДокучаевскДонбассДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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