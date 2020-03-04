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2020-03-04T15:15+0300
https://ria.ru/20200304/1568146638.html
Еще одна девочка из США прилетает к врачам в Краснодар удалять пятно
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РИА Новости

Еще одна девочка из США прилетает к врачам в Краснодар удалять пятно

14:47 04.03.2020 (обновлено: 15:15 04.03.2020)
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© Фото : аккаунт luna.love.hope в InstagramДевочки Луна и Деми (справа) с врожденным невусом
Девочки Луна и Деми (справа) с врожденным невусом
© Фото : аккаунт luna.love.hope в Instagram
КРАСНОДАР, 4 мар — РИА Новости. Еще одна маленькая жительница США с врожденным невусом (гигантским родимым пятном) на лице прилетит в Краснодар на лечение, рассказали РИА Новости в местной клинике лазерной фотодинамической терапии.
Она станет второй американской пациенткой этой клиники после Луны Феннер.
"Завтра у нас прилетает вторая пациентка из США, из Техаса, девочку зовут Деми, ей 11 месяцев. Проблема та же, что и у Луны, только меньше по площади, примерно наполовину", — сказал исполнительный директор клиники Андрей Алексуткин.
Он добавил, что семья Деми приехала в США из Японии. По словам Алексуткина, после начала лечения Луны Феннер количество обращений иностранных пациентов увеличилось в разы.
Кэрол Феннер с дочкой Луной
28 февраля, 18:16
Мама девочки с "пятном Бэтмена" показала результаты новой операции
Девочка по имени Луна Феннер появилась на свет с гигантским меланоцитарным невусом, покрывающим практически все лицо. В США лечение оказалось почти невозможным, так как врачи предлагали сделать порядка 80 операций стоимостью до полумиллиона долларов. Краснодарские медики узнали о девочке из публикации в интернете и обратились к семье. В конце сентября Луна Феннер вместе с мамой Каролиной приехали в Краснодар.
Всего ей предстоит шесть-восемь операций. Первая состоялась в октябре, вторая — в конце февраля. Сейчас идет процесс регенерации тканей, сообщили РИА Новости в клинике.
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Луна ФеннерЗдоровье - ОбществоКраснодарСШАВ мире
Популярные комментарии
Вы, что думаете в дпугиз странах нет очередей к специалистам ? Я живу в Германии и мне чтобы попасть к Ортопеду(с больб в костяз, суставах) или проверить просто желудок надр ждать по месяцу, если не больше.. Не думайте, что только в России всё плохо. Врачей не хватает , а те что есть половина идиоты..
4 марта, 16:30
Андрей ----
4310203
Господа, учитесь гордиться теми российскими компетенциями, в которых мы впереди планеты всей, и избавьтесь от вековой российской привычки изменять предмет разговора (лечение невуса и рака - неоднопорядковое врачевание).
4 марта, 16:14
vv.p.neznamov
1800001
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