Еще одна девочка из США прилетает к врачам в Краснодар удалять пятно

Он добавил, что семья Деми приехала в США из Японии. По словам Алексуткина, после начала лечения Луны Феннер количество обращений иностранных пациентов увеличилось в разы.

Девочка по имени Луна Феннер появилась на свет с гигантским меланоцитарным невусом, покрывающим практически все лицо. В США лечение оказалось почти невозможным, так как врачи предлагали сделать порядка 80 операций стоимостью до полумиллиона долларов. Краснодарские медики узнали о девочке из публикации в интернете и обратились к семье. В конце сентября Луна Феннер вместе с мамой Каролиной приехали в Краснодар.