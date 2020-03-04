Очевидец трагедии в "Зимней вишне" рассказал в суде об ошибке пожарных

"Они (пожарные Генин, Бридов и Малышенко - ред.) понимали, что они идут за мной, что там дети, что их надо спасать. Малышенко даже дернулся за мной, но... почему-то они не пошли... Я развернулся и увидел, что издалека подходит человек в черном, похожий на охранника, он одет в черном... На его куртке не было никаких опознавательных нашивок, что он охранник... Я не видел, что он показывал пожарным какие-то документы. Но он четко произнес: "Я знаю, где очаг возгорания и могу вас до него провести". Генин... без промедления сказал ему: "Веди". И они вместе, вместо того, чтобы побежать за мной, тут же развернулись и побежали по тому коридору", – сказал Ананьев в суде.