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Очевидец трагедии в "Зимней вишне" рассказал в суде об ошибке пожарных
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РИА Новости

Очевидец трагедии в "Зимней вишне" рассказал в суде об ошибке пожарных

14:42 04.03.2020
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкМемориал в память о погибших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня"
Мемориал в память о погибших при пожаре в ТЦ Зимняя вишня
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Мемориал в память о погибших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня". Архивное фото
КЕМЕРОВО, 4 мар – РИА Новости. Прибывшие на тушение пожара в ТРЦ "Зимняя вишня" спасатели во главе с Сергеем Гениным следовали указаниям человека в черной одежде, на которой не было опознавательных знаков охранника, заявил в суде потерпевший Александр Ананьев, потерявший в пожаре трех дочерей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Они (пожарные Генин, Бридов и Малышенко - ред.) понимали, что они идут за мной, что там дети, что их надо спасать. Малышенко даже дернулся за мной, но... почему-то они не пошли... Я развернулся и увидел, что издалека подходит человек в черном, похожий на охранника, он одет в черном... На его куртке не было никаких опознавательных нашивок, что он охранник... Я не видел, что он показывал пожарным какие-то документы. Но он четко произнес: "Я знаю, где очаг возгорания и могу вас до него провести". Генин... без промедления сказал ему: "Веди". И они вместе, вместо того, чтобы побежать за мной, тут же развернулись и побежали по тому коридору", – сказал Ананьев в суде.
Сотрудники МЧС РФ в пострадавшем от пожара помещении ТЦ Зимняя вишня в Кемерово
25 марта 2019, 09:06
Неизгладимый след: как живут спасавшие людей в "Зимней вишне"
Начальник караула пожарно-спасательной части №2 Кемерово Сергей Генин обвиняется в "халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц" (часть 3 статьи 293). По версии следствия, при пожаре он направил подчиненных по длинному пути к кинозалу, не сверившись с имеющимися планами-схемами здания и проигнорировав слова очевидца, указавшего короткий путь. Дойдя до четвертого этажа, пожарные обнаружили запертую дверь. После этого они вернулись к указанной очевидцем лестнице и по ней попали на четвертый этаж. В результате пожарные потеряли время, которое могли использовать для спасения и эвакуации людей.
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Погибли 60 человек, в большинстве из них – дети. В рамках уголовного дела арестованы 15 человек.
Пожар в торговом центре в Кемерово
26 марта 2018, 11:38
Пожар в торговом центре в Кемерово
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Пожар в торговом центре в КемеровоКемеровоПроисшествия
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