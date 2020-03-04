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НАСА заявило о приближении к Земле потенциально опасного астероида
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РИА Новости

НАСА заявило о приближении к Земле потенциально опасного астероида

14:38 04.03.2020 (обновлено: 14:55 04.03.2020)
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© Fotolia / AND IncРисунок астероида около планеты Земля
Рисунок астероида около планеты Земля
© Fotolia / AND Inc
Рисунок астероида около планеты Земля. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Потенциально опасный астероид в конце апреля приблизится к Земле, сообщается на сайте НАСА.
По расчетам ученых, астероид номер 52768 (1998 OR2) ближе всего подойдет к нашей планете 29 апреля. В этот день он будет находиться в 6,29 миллиона километров от Земли — это в 16 раз дальше, чем Луна. Диаметр астероида составляет от 1,8 до 4,1 километра.
Астероид считается потенциально опасным, поскольку трасса его полета пересекает орбиту Земли. Оборот вокруг Солнца он совершает за 3,68 земных года.
Приближение потенциально опасных астероидов к Земле не редкость. Так, в середине февраля НАСА сообщило о небесном теле номер 163373 диаметром от 440 до 990 метров, которое подлетело к планете на дистанцию в 15 раз дальше расстояния до Луны.
Астероид над Землей
23 февраля, 11:13
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ЛунаСолнцеКосмос - РИА НаукаНАСА
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