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2020-03-04T14:35+0300
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Глава МИД Швеции ознакомилась с работой КПП в Донбассе
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РИА Новости

Глава МИД Швеции ознакомилась с работой КПП в Донбассе

14:35 04.03.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Швеции Анн Линде
Министр иностранных дел Швеции Анн Линде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел Швеции Анн Линде. Архивное фото
КИЕВ, 4 мар – РИА Новости. Министр иностранных дел Швеции Анн Линде посетила линию разграничения в Донбассе и ознакомилась с работой контрольно-пропускного пункта въезда-выезда "Станица Луганская", сообщила в среду пресс-служба операции объединенных сил Вооруженных сил Украины.
По данным пресс-центра, вместе с Линде Донбасс посетили посол Швеции в Украине Тобиас Тиберг и замглавы МИД Украины Егор Божко.
"Делегаты посетили контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская", где ознакомились с инфраструктурой пропускного пункта, особенностями прохождения гражданами контрольно-проверочных процедур и уровнем пассажиропотока… Министр отметила, что правительство Швеции продолжит помогать правительству Украины для того, чтобы максимально уменьшить страдания людей по обе стороны линии разграничения", - сообщили представители операции объединенных сил в Facebook.
Как отметили в пресс-службе, заместитель командующего операцией объединенных сил Андрей Игнатьев проинформировал иностранных гостей о ситуации с безопасностью в Донбассе, а также о ходе решения гуманитарных проблем гражданского населения и восстановления инфраструктуры.
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Анн Линде (МИД Швеции)Ситуация в ДНР и ЛНРСтаница ЛуганскаяДонбассМИД УкраиныШвецияУкраинаВ мире
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