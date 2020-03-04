Глава МИД Швеции ознакомилась с работой КПП в Донбассе

КИЕВ, 4 мар – РИА Новости. Министр иностранных дел Швеции Министр иностранных дел Швеции Анн Линде посетила линию разграничения в Донбассе и ознакомилась с работой контрольно-пропускного пункта въезда-выезда "Станица Луганская" , сообщила в среду пресс-служба операции объединенных сил Вооруженных сил Украины.

По данным пресс-центра, вместе с Линде Донбасс посетили посол Швеции в Украине Тобиас Тиберг и замглавы МИД Украины Егор Божко.

"Делегаты посетили контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская", где ознакомились с инфраструктурой пропускного пункта, особенностями прохождения гражданами контрольно-проверочных процедур и уровнем пассажиропотока… Министр отметила, что правительство Швеции продолжит помогать правительству Украины для того, чтобы максимально уменьшить страдания людей по обе стороны линии разграничения", - сообщили представители операции объединенных сил в Facebook.