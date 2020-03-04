В Таиланде рассказали о карантине для приезжающих из Южной Кореи

БАНГКОК, 4 мар – РИА Новости. Все граждане Все граждане Таиланда , нелегально работавшие в южнокорейском городе Тэгу и соседних городах, а также те тайские "нелегалы", возвращающиеся из других регионов Южной Кореи , у которых будут обнаружены симптомы простуды, пройдут в Таиланде обязательный 14-дневный карантин с полной изоляцией, заявил премьер Таиланда генерал Прают Чан-Оча

Заявление премьера, сделанное после окончания заседания правительства по вопросу возвращающихся из Южной Кореи нелегальных рабочих, демонстрировал в прямом эфире телеканал Thai PBS

"Все, кто нелегально работал в городе Тэгу и других городах в провинции Кёнсан, по возвращении домой пройдут обязательный 14-дневный карантин с полной изоляцией", - заявил премьер-министр.

"Перед посадкой в самолеты в Южной Корее их всех проверят на симптомы простуды, и тех, у кого будет высокая температура, на борт самолета не возьмут. По прибытии в аэропорт Таиланда они будут доставлены в места прохождения карантина", - сказал премьер, отметив, что это жесткое условие касается только тех, кто жил и работал в провинции Кёнсан и городе Тэгу, которые стали центром распространения коронавируса в Южной Корее.

"Прибывшие из других провинций и городов Южной Кореи попадут в жесткий карантин только в случае проявления симптомов простудных заболеваний. Остальные отправятся в свои дома и будут находиться под наблюдением сотрудников местных органов здравоохранения", - добавил премьер.

Ранее в среду на брифинге для СМИ в Бангкоке пресс-секретарь министерства здравоохранения Таиланда Тхависин Висануйотхин сообщил журналистам, что министерство будет координировать свои усилия с военными, МИД Таиланда и корейской стороной, доставляя тайских нелегальных рабочих на родину небольшими группами в течение нескольких недель.

"Там очень много наших граждан. По минимальным расчетам, более 10 тысяч тайцев нелегально работают в Южной Корее, по максимальным их может быть более ста тысяч", - сказал он, отметив, что город Тэгу – один из крупнейших городов Кореи, и там работают не менее нескольких тысяч граждан Таиланда.

"Они, конечно, неправильно поступают, работая там нелегально. Но они граждане Таиланда, и, как все граждане нашей страны, они вправе рассчитывать на помощь государства, и мы эту помощь окажем, при этом максимально обеспечив защиту от заражения всех остальных граждан Таиланда", - сказал пресс-секретарь минздрава.