Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-04T14:35+0300
https://ria.ru/20200304/1568145876.html
В Таиланде рассказали о карантине для приезжающих из Южной Кореи
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/03/1567728094_0:0:3385:1904_1036x0_80_0_0_ce237d06e72afd3bbb66ef495c3d6139.jpg
РИА Новости

В Таиланде рассказали о карантине для приезжающих из Южной Кореи

14:35 04.03.2020
815
© REUTERS / YonhapЮжнокорейские военные дезинфицируют железнодорожный вокзал города Дэгу
Южнокорейские военные дезинфицируют железнодорожный вокзал города Дэгу
© REUTERS / Yonhap
БАНГКОК, 4 мар – РИА Новости. Все граждане Таиланда, нелегально работавшие в южнокорейском городе Тэгу и соседних городах, а также те тайские "нелегалы", возвращающиеся из других регионов Южной Кореи, у которых будут обнаружены симптомы простуды, пройдут в Таиланде обязательный 14-дневный карантин с полной изоляцией, заявил премьер Таиланда генерал Прают Чан-Оча.
Заявление премьера, сделанное после окончания заседания правительства по вопросу возвращающихся из Южной Кореи нелегальных рабочих, демонстрировал в прямом эфире телеканал Thai PBS.
Коронавирус 2019-nCoV (COVID-19)
Вчера, 11:39
Китайские ученые рассказали о мутациях коронавируса
"Все, кто нелегально работал в городе Тэгу и других городах в провинции Кёнсан, по возвращении домой пройдут обязательный 14-дневный карантин с полной изоляцией", - заявил премьер-министр.
"Перед посадкой в самолеты в Южной Корее их всех проверят на симптомы простуды, и тех, у кого будет высокая температура, на борт самолета не возьмут. По прибытии в аэропорт Таиланда они будут доставлены в места прохождения карантина", - сказал премьер, отметив, что это жесткое условие касается только тех, кто жил и работал в провинции Кёнсан и городе Тэгу, которые стали центром распространения коронавируса в Южной Корее.
"Прибывшие из других провинций и городов Южной Кореи попадут в жесткий карантин только в случае проявления симптомов простудных заболеваний. Остальные отправятся в свои дома и будут находиться под наблюдением сотрудников местных органов здравоохранения", - добавил премьер.
Ранее в среду на брифинге для СМИ в Бангкоке пресс-секретарь министерства здравоохранения Таиланда Тхависин Висануйотхин сообщил журналистам, что министерство будет координировать свои усилия с военными, МИД Таиланда и корейской стороной, доставляя тайских нелегальных рабочих на родину небольшими группами в течение нескольких недель.
Пассажир в терминале F в международном аэропорту Шереметьево имени А. С. Пушкина в Москве
2 марта, 16:06
Симптомы коронавируса: как распознать болезнь
"Там очень много наших граждан. По минимальным расчетам, более 10 тысяч тайцев нелегально работают в Южной Корее, по максимальным их может быть более ста тысяч", - сказал он, отметив, что город Тэгу – один из крупнейших городов Кореи, и там работают не менее нескольких тысяч граждан Таиланда.
"Они, конечно, неправильно поступают, работая там нелегально. Но они граждане Таиланда, и, как все граждане нашей страны, они вправе рассчитывать на помощь государства, и мы эту помощь окажем, при этом максимально обеспечив защиту от заражения всех остальных граждан Таиланда", - сказал пресс-секретарь минздрава.
Таиланд легально экспортирует рабочую силу в многие страны. Однако ряд стран, таких, как Япония и Южная Корея, имеют жесткие квоты на импорт рабочей силы, и многие граждане Таиланда едут туда работать нелегально, с туристическими или транзитными визами. Правительство Южной Кореи объявило, что в связи с эпидемией коронавируса не станет наказывать тайских "нелегалов" за нарушения визового режима и законодательства о труде, и предложило им зарегистрироваться у иммиграционных властей страны для последующего вылета на родину.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
400001
Обсудить 0
Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаПрают Чан-ОчаЮжная КореяТаиландВ мире
Рекомендуем
Измерение температуры водителя автомобиля в Сеуле, Южная Корея
Минтранс сообщил о возвращении большинства россиян из Южной Кореи
Медицинские работники проводят дезинфекцию на станции метро в Сеуле, Южная Корея. 28 декабря 2020
Выяснилось, куда не пустят туристов после поездок в страны с COVID-19
Полиция Таиланда
В Таиланде обнаружили погибшую альпинистку
Сотрудница аэропорта Суварнабхуми в защитной маске в Бангкоке
В Таиланде зарегистрировали 43-й случай заражения коронавирусом
Храм Анкор Ват, Камбоджа
Турпоток из Китая в Таиланд и Камбоджу упал на 80 процентов
Дезинфекция рынка в Сеуле
В Южной Корее число зараженных коронавирусом выросло до 4335 человек
Сотрудники отряда химико-биологической обороны Южной Кореи
В Южной Корее число пострадавших при взрыве на химзаводе достигло 56
Туристы на склоне горно-туристического центра ПАО Газпром в Красной Поляне
Эксперты рассказали, куда поедут туристы на 8 Марта
Новый логотип компании BMW
BMW сменила логотип
Китай
В Китае выявили первый в мире случай энцефалита из-за коронавируса
Дезинфекция улиц в Дэгу, Южная Корея
Южную Корею охватывает эпидемия коронавируса
Сотрудница аэропорта Суварнабхуми в защитной маске в Бангкоке
Жителей Таиланда призвали сообщать о "подозрительных" случаях простуды
Медицинские работники проводят дезинфекцию на станции метро в Сеуле, Южная Корея. 28 декабря 2020
В Южной Корее число зараженных коронавирусом достигло 4212 человек
Участники группы LITTLE BIG во время концерта в Москве
Украинская певица оказалась в центре скандала из-за поста о Little Big
Президент России Владимир Путин
Путин рассказал об идущих из-за границы фейках по коронавирусу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:15В Греции вводят экстренные меры в трех регионах из-за коронавируса
03:07Россиянам рассказали, как правильно есть яблоки
02:58В Москве следователи проверят заявления СМИ об избиении двойняшек
02:54Биржи США закрылись ростом на фоне финансирования борьбы с COVID-19
02:49В Подольске начнется процесс по делу Александра Шестуна
02:46В Сирии сообщили об успешном отражении израильской ракетной атаки
02:43В Москве суд приступит к рассмотрению дела "Черного блока"
02:40В четвертый раз за сорок лет архитектурный "Оскар" достался женщинам
02:39"Хрен редьки не слаще": экс-депутат Рады оценил смену премьера Украины
02:34В Чили подтвердили третий случай заболевания коронавирусом
02:26Израильская армия не комментирует сообщения об ударах по Сирии
02:20Источник сообщил о пострадавших при взрыве боеприпаса под Мурманском
02:12Мосгорсуд рассмотрит жалобу по делу розыгрыша с "коронавирусом"
02:11В Сирии заявили, что отражают ракетную атаку Израиля в Кунейтре
01:56Сирийские ПВО отражают атаку в небе над городом Хомс
01:42Эксперт оценила слова Смирнова о "ненужности" образования для девочек
01:42Правительство обсудит выплаты к 75-летию Победы
01:34Сандерс выпустил ролик с комплиментами Обамы в свой адрес
01:28В Киеве надеются на новые санкций ЕС к России из-за сообщения с Крымом
01:17В Ирландии число случаев заражения коронавирусом увеличилось до шести
Лента новостейМолния