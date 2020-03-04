Лувр открылся несмотря на распространение коронавируса

ПАРИЖ, 4 мар - РИА Новости. Самый посещаемый музей мира - парижский Самый посещаемый музей мира - парижский Лувр - открылся в среду для посетителей, после того как из-за связанных с распространением коронавируса опасений сотрудников оставался закрытым на протяжении двух дней.

"Среда, 4 марта, Лувр открыт", - написано в аккаунте музея в сети Twitter.

Лувр не открылся для посетителей в воскресенье из-за посвященного распространению коронавируса совещания сотрудников. Он оставался закрытым и в понедельник из-за обеспокоенности сотрудников, связанной с распространением заболевания. Во вторник в музее был штатный выходной.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19.

Жертвами болезни в Китае стал уже 2981 человек, почти 50 тысяч пациентов выздоровели. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 72 странах. Число зараженных превысило 10 тысяч, скончались более 160 человек.