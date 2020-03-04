Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2020-03-04T15:35+0300
https://ria.ru/20200304/1568145636.html
Лувр открылся несмотря на распространение коронавируса
https://cdn25.img.ria.ru/images/148713/82/1487138212_0:171:4418:2656_1036x0_80_0_0_534430d14904b75cbb5496b1fb14dbf5.jpg
РИА Новости

Лувр открылся несмотря на распространение коронавируса

14:31 04.03.2020 (обновлено: 15:35 04.03.2020)
2211
© AP Photo / Thibault CamusЛувр, Париж
Лувр, Париж
© AP Photo / Thibault Camus
Лувр, Париж. Архивное фото
ПАРИЖ, 4 мар - РИА Новости. Самый посещаемый музей мира - парижский Лувр - открылся в среду для посетителей, после того как из-за связанных с распространением коронавируса опасений сотрудников оставался закрытым на протяжении двух дней.

"Среда, 4 марта, Лувр открыт", - написано в аккаунте музея в сети Twitter.

Туристы в медицинских масках на площади Святого Марко в Венеции. 24 февраля 2020
26 февраля, 13:17
На грани истерии: страх перед коронавирусом меняет жизнь европейцев
Лувр не открылся для посетителей в воскресенье из-за посвященного распространению коронавируса совещания сотрудников. Он оставался закрытым и в понедельник из-за обеспокоенности сотрудников, связанной с распространением заболевания. Во вторник в музее был штатный выходной.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19.
Знак коронавируса
1 марта, 08:00
Чума XXI века: что если мы не умрем
Жертвами болезни в Китае стал уже 2981 человек, почти 50 тысяч пациентов выздоровели. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 72 странах. Число зараженных превысило 10 тысяч, скончались более 160 человек.
По последним данным, число заболевших коронавирусом во Франции составляет 212 человек, из них четверо скончались. Власти страны предпринимают меры для противодействия распространению заболевания. В частности, запрещено проведение мероприятий с привлечением более пяти тысяч участников в закрытых пространствах, в некоторых районах страны закрыты школы и дошкольные учреждения.
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
28 января, 11:11
Карта распространения нового коронавируса
261022
Обсудить 0
КультураКоронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаХубэйЛуврВОЗФранцияКитайУханьПарижВ мире
Рекомендуем
Девушка в медицинской маске
Во Франции число заразившихся коронавирусом возросло до 257 человек
Вице-премьер-министр Украины, министр развития общин и территорий Денис Шмыгаль
Биография Дениса Шмыгаля
Прихожане перед патриаршим служением в канун празднования Входа Господня в Иерусалим в Храме Христа Спасителя в Москве
Великий пост по православному календарю
Учения по отработке действий в случае выявления коронавируса
В Воронеже трех человек госпитализировали с подозрением на коронавирус
Бомбардировка целей во время войны во Вьетнаме
Историк рассказал об американских бомбардировках Вьетнама
Постер к фильму Джеймс Бонд: Нет времени умирать
Премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде отложили из-за коронавируса
Самка снежного барса
Всемирный день дикой природы
Дезинфекция пассажирского автобуса во Львове
ВОЗ прогнозирует рост числа заразившихся коронавирусом на Украине
Китай
В Китае выявили первый в мире случай энцефалита из-за коронавируса
Новый логотип компании BMW
BMW сменила логотип
Женщина в медицинской маске в Париже
В Париже отменили книжную ярмарку из-за коронавируса
Президент России Владимир Путин
Путин рассказал об идущих из-за границы фейках по коронавирусу
Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами правительства. 4 марта 2020
Путин оценил ситуацию с коронавирусом в России
Разрушенные дома в населенном пункте ад-Дейр аш-Шаркий в Сирии на юго-востоке провинции Идлиб
Боевики в Идлибе отравились химоружием при попытке провокации
Туристы в масках на одной из улиц Милана
В Италии число жертв коронавируса превысило 100
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:15В Греции вводят экстренные меры в трех регионах из-за коронавируса
03:07Россиянам рассказали, как правильно есть яблоки
02:58В Москве следователи проверят заявления СМИ об избиении двойняшек
02:54Биржи США закрылись ростом на фоне финансирования борьбы с COVID-19
02:49В Подольске начнется процесс по делу Александра Шестуна
02:46В Сирии сообщили об успешном отражении израильской ракетной атаки
02:43В Москве суд приступит к рассмотрению дела "Черного блока"
02:40В четвертый раз за сорок лет архитектурный "Оскар" достался женщинам
02:39"Хрен редьки не слаще": экс-депутат Рады оценил смену премьера Украины
02:34В Чили подтвердили третий случай заболевания коронавирусом
02:26Израильская армия не комментирует сообщения об ударах по Сирии
02:20Источник сообщил о пострадавших при взрыве боеприпаса под Мурманском
02:12Мосгорсуд рассмотрит жалобу по делу розыгрыша с "коронавирусом"
02:11В Сирии заявили, что отражают ракетную атаку Израиля в Кунейтре
01:56Сирийские ПВО отражают атаку в небе над городом Хомс
01:42Эксперт оценила слова Смирнова о "ненужности" образования для девочек
01:42Правительство обсудит выплаты к 75-летию Победы
01:34Сандерс выпустил ролик с комплиментами Обамы в свой адрес
01:28В Киеве надеются на новые санкций ЕС к России из-за сообщения с Крымом
01:17В Ирландии число случаев заражения коронавирусом увеличилось до шести
Лента новостейМолния