Лувр открылся несмотря на распространение коронавируса

ПАРИЖ, 4 мар - РИА Новости. Самый посещаемый музей мира - парижский Лувр - открылся в среду для посетителей, после того как из-за связанных с распространением коронавируса опасений сотрудников оставался закрытым на протяжении двух дней.
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Лувр не открылся для посетителей в воскресенье из-за посвященного распространению коронавируса совещания сотрудников. Он оставался закрытым и в понедельник из-за обеспокоенности сотрудников, связанной с распространением заболевания. Во вторник в музее был штатный выходной.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19.
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Жертвами болезни в Китае стал уже 2981 человек, почти 50 тысяч пациентов выздоровели. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 72 странах. Число зараженных превысило 10 тысяч, скончались более 160 человек.
По последним данным, число заболевших коронавирусом во Франции составляет 212 человек, из них четверо скончались. Власти страны предпринимают меры для противодействия распространению заболевания. В частности, запрещено проведение мероприятий с привлечением более пяти тысяч участников в закрытых пространствах, в некоторых районах страны закрыты школы и дошкольные учреждения.
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