ВОЗ прогнозирует рост числа заразившихся коронавирусом на Украине

Во вторник Минздрав Украины заявил о первом в стране случае заболевания коронавирусом нового типа. Он был зафиксирован в Черновицкой области у мужчины, который вернулся из Италии. Семья зараженного "самоизолировалась", а через два дня у мужчины появились симптомы коронавируса. Он обратился к семейному врачу и выполнял рекомендации до появления симптомов, требовавших лечения в инфекционной больнице.
"Вероятнее всего, мы с вами станем свидетелями большего количества случаев заболевания на Украине. Однако суть заключается в готовности отрасли здравоохранения Украины противодействовать вспышкам этого заболевания", - сказал Хабихт. Трансляция велась на Youtube-канале правительства.
Представитель ВОЗ отметил, что выявленный случай заболевания коронавирусом на Украине не был чем-то неожиданным.
При этом он уточнил, что в Европе по состоянию на утро среды было зарегистрировано 3365 случаев заболевания новым типом коронавируса, при этом 88% из них - за последнюю неделю.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19.
Жертвами болезни в Китае стал уже 2981 человек, почти 50 тысяч пациентов выздоровели. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 72 странах. Число зараженных превысило 10 тысяч, скончались более 160 человек.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса