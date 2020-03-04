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2020-03-04T14:29+0300
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ВОЗ прогнозирует рост числа заразившихся коронавирусом на Украине
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РИА Новости

ВОЗ прогнозирует рост числа заразившихся коронавирусом на Украине

14:29 04.03.2020
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© REUTERS / Mykola TysДезинфекция пассажирского автобуса во Львове
Дезинфекция пассажирского автобуса во Львове
© REUTERS / Mykola Tys
Дезинфекция пассажирского автобуса во Львове
КИЕВ, 4 мар - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прогнозирует увеличение количества случаев заболевания новым типом коронавируса на Украине, заявил в среду на брифинге в Киеве представитель ВОЗ, доктор Ярно Хабихт.
Во вторник Минздрав Украины заявил о первом в стране случае заболевания коронавирусом нового типа. Он был зафиксирован в Черновицкой области у мужчины, который вернулся из Италии. Семья зараженного "самоизолировалась", а через два дня у мужчины появились симптомы коронавируса. Он обратился к семейному врачу и выполнял рекомендации до появления симптомов, требовавших лечения в инфекционной больнице.
Медицинский работник в защитном костюме находится в машине скорой помощи в инфекционной больнице, после того как в Беларуси зарегистрирован первый случай коронавирусной инфекции в стране, в Минске, Беларусь, 28 февраля 2020 года.
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"Вероятнее всего, мы с вами станем свидетелями большего количества случаев заболевания на Украине. Однако суть заключается в готовности отрасли здравоохранения Украины противодействовать вспышкам этого заболевания", - сказал Хабихт. Трансляция велась на Youtube-канале правительства.
Представитель ВОЗ отметил, что выявленный случай заболевания коронавирусом на Украине не был чем-то неожиданным.
Машина скорой помощи в Минске, Белоруссия
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При этом он уточнил, что в Европе по состоянию на утро среды было зарегистрировано 3365 случаев заболевания новым типом коронавируса, при этом 88% из них - за последнюю неделю.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19.
Жертвами болезни в Китае стал уже 2981 человек, почти 50 тысяч пациентов выздоровели. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 72 странах. Число зараженных превысило 10 тысяч, скончались более 160 человек.
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаУкраинаВ мире
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