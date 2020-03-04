ВОЗ прогнозирует рост числа заразившихся коронавирусом на Украине

КИЕВ, 4 мар - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения ( Всемирная организация здравоохранения ( ВОЗ ) прогнозирует увеличение количества случаев заболевания новым типом коронавируса на Украине , заявил в среду на брифинге в Киеве представитель ВОЗ, доктор Ярно Хабихт.

Во вторник Минздрав Украины заявил о первом в стране случае заболевания коронавирусом нового типа. Он был зафиксирован в Черновицкой области у мужчины, который вернулся из Италии. Семья зараженного "самоизолировалась", а через два дня у мужчины появились симптомы коронавируса. Он обратился к семейному врачу и выполнял рекомендации до появления симптомов, требовавших лечения в инфекционной больнице.

"Вероятнее всего, мы с вами станем свидетелями большего количества случаев заболевания на Украине. Однако суть заключается в готовности отрасли здравоохранения Украины противодействовать вспышкам этого заболевания", - сказал Хабихт. Трансляция велась на Youtube-канале правительства.

Представитель ВОЗ отметил, что выявленный случай заболевания коронавирусом на Украине не был чем-то неожиданным.

При этом он уточнил, что в Европе по состоянию на утро среды было зарегистрировано 3365 случаев заболевания новым типом коронавируса, при этом 88% из них - за последнюю неделю.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19.