В Германии оценили перспективы создания зоны безопасности в Идлибе

БЕРЛИН, 4 мар - РИА Новости. Министр обороны ФРГ Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр выступает за создание зоны безопасности для беженцев в сирийской провинции Идлиб, но считает нереалистичным сценарием участие бундесвера в такой возможной операции.

Крамп-Карренбауэр еще осенью прошлого года выступила с предложением создать зону безопасности на севере Сирии под эгидой ООН, но тогда речь шла в целом об урегулировании ситуации в этом регионе на фоне переговоров России и Турции. Инициатива министра не нашла поддержки ни в Германии, ни на международной арене. Теперь министр говорит о необходимости создать зону безопасности, прежде всего для помощи гражданскому населению в Идлибе.

"Нужно сначала посмотреть, где могла бы эта зона быть создана, стабильна ли она. Если да, то это в первую очередь вопрос ОБСЕ, ООН, гуманитарных организаций. Когда будет зона, ее нужно будет охранять, это вопрос, например, к европейским партнерам, но в том числе к бундесверу. Но я думаю, что это нереалистичный вариант. В настоящий момент вероятнее сделать через ООН или ОБСЕ защищенную зону безопасности", - заявила Крамп-Карренбауэр в интервью телеканалу N-TV

Она также раскритиковала власти Турции за то, что они "дают им (находящимся в Турции беженцам) ложную картинку, что границы открыты и они могут въехать в Европу".

"Это не так. Внешние границы закрыты, и над этим работают сейчас Болгария, Греция, Frontex. Это важно. Если мы что-то усвоили в 2015 году, то это то, что ЕС должен работать на внешней границе", - заявила министр.

Поэтому, по ее словам, Германия должна поддерживать Еврокомиссию, чтобы "так и оставалось", то есть границы были закрыты.

Турция после обострения ситуации в сирийском Идлибе заявила, что больше не сможет сдерживать потоки мигрантов и беженцев, и открыла свои границы с ЕС, после чего в Грецию устремились тысячи мигрантов. На границе находятся сотни полицейских, стянуты греческие армейские подразделения. ЕС уже заявил о помощи Греции в охране границ.