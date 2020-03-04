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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-03-04T14:26+0300
https://ria.ru/20200304/1568145315.html
В Германии оценили перспективы создания зоны безопасности в Идлибе
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564511314_0:63:3125:1821_1036x0_80_0_0_ffd1695ea4de45232e9d396ae3133fd8.jpg
РИА Новости

В Германии оценили перспективы создания зоны безопасности в Идлибе

14:26 04.03.2020
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© REUTERS / Hannibal HanschkeАннегрет Крамп-Карренбауэр во время пресс-конференции в Берлине
Аннегрет Крамп-Карренбауэр во время пресс-конференции в Берлине
© REUTERS / Hannibal Hanschke
БЕРЛИН, 4 мар - РИА Новости. Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр выступает за создание зоны безопасности для беженцев в сирийской провинции Идлиб, но считает нереалистичным сценарием участие бундесвера в такой возможной операции.
Крамп-Карренбауэр еще осенью прошлого года выступила с предложением создать зону безопасности на севере Сирии под эгидой ООН, но тогда речь шла в целом об урегулировании ситуации в этом регионе на фоне переговоров России и Турции. Инициатива министра не нашла поддержки ни в Германии, ни на международной арене. Теперь министр говорит о необходимости создать зону безопасности, прежде всего для помощи гражданскому населению в Идлибе.
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"Нужно сначала посмотреть, где могла бы эта зона быть создана, стабильна ли она. Если да, то это в первую очередь вопрос ОБСЕ, ООН, гуманитарных организаций. Когда будет зона, ее нужно будет охранять, это вопрос, например, к европейским партнерам, но в том числе к бундесверу. Но я думаю, что это нереалистичный вариант. В настоящий момент вероятнее сделать через ООН или ОБСЕ защищенную зону безопасности", - заявила Крамп-Карренбауэр в интервью телеканалу N-TV.
Она также раскритиковала власти Турции за то, что они "дают им (находящимся в Турции беженцам) ложную картинку, что границы открыты и они могут въехать в Европу".
"Это не так. Внешние границы закрыты, и над этим работают сейчас Болгария, Греция, Frontex. Это важно. Если мы что-то усвоили в 2015 году, то это то, что ЕС должен работать на внешней границе", - заявила министр.
Поэтому, по ее словам, Германия должна поддерживать Еврокомиссию, чтобы "так и оставалось", то есть границы были закрыты.
Турция после обострения ситуации в сирийском Идлибе заявила, что больше не сможет сдерживать потоки мигрантов и беженцев, и открыла свои границы с ЕС, после чего в Грецию устремились тысячи мигрантов. На границе находятся сотни полицейских, стянуты греческие армейские подразделения. ЕС уже заявил о помощи Греции в охране границ.
Многие в ЕС полагают, что Турция намеренно пускает беженцев к границе с Евросоюзом, чтобы оказать давление и добиться более весомой поддержки своих действий в Сирии. В Загребе 6 марта состоится внеочередное заседание совета Евросоюза на уровне глав МИД для обсуждения текущей ситуации в Сирии и на границах ЕС.
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Обострение ситуации в ИдлибеОбострение ситуации в Идлибе (февраль 2020)Миграционный кризис на границе Турции и ГрецииАннегрет Крамп-КарренбауэрГерманияТурцияСирияВ мире
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