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В Греции опровергли сообщение о гибели мигранта на границе с Турцией
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РИА Новости

В Греции опровергли сообщение о гибели мигранта на границе с Турцией

14:24 04.03.2020 (обновлено: 14:25 04.03.2020)
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© REUTERS / Huseyin AldemirМигранты на границе между Турцией и Грецией
Мигранты на границе между Турцией и Грецией
© REUTERS / Huseyin Aldemir
Мигранты на границе между Турцией и Грецией
АФИНЫ, 4 мар – РИА Новости. Официальный представитель правительства Греции Стелиос Петсас опроверг утверждения Турции о раненых и убитых нелегальных мигрантах на сухопутной греко-турецкой границе.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявлял, что греческие правоохранители убили двух мигрантов и ранили одного. Турция заявила в среду, что греческие полицейские застрелили мигранта при попытке перейти границу.
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"Турецкая сторона создает и распространяет фейковые новости, направленные против Греции. Сегодня они создали еще одну подобную ложь с ранеными, предположительно, от греческого огня. Я категорически это отрицаю. Поддельные новости продолжают распространяться, и если раньше они говорили о ранениях, то теперь они говорят об одном погибшем. Я еще раз подтверждаю свое предыдущее опровержение: такого инцидента с огнем со стороны греческих властей не было", - заявил Петсас на брифинге в среду.
Официальный представитель правительства сказал, что он официально опровергал заявления Эрдогана как ложные и в том, что Турция распространяет дезинформацию убедились представители Евросоюза и журналисты, посетившие границу.
Турция после обострения ситуации в сирийском Идлибе заявила, что больше не сможет сдерживать потоки мигрантов и беженцев и открыла свои границы с ЕС.
После открытия Турцией границы тысячи мигрантов пытаются прорваться в Грецию. На границе находятся сотни полицейских, стянуты армейские подразделения.
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