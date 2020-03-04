В Греции опровергли сообщение о гибели мигранта на границе с Турцией

Мигранты на границе между Турцией и Грецией

Мигранты на границе между Турцией и Грецией

АФИНЫ, 4 мар – РИА Новости. Официальный представитель правительства Официальный представитель правительства Греции Стелиос Петсас опроверг утверждения Турции о раненых и убитых нелегальных мигрантах на сухопутной греко-турецкой границе.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявлял, что греческие правоохранители убили двух мигрантов и ранили одного. Турция заявила в среду, что греческие полицейские застрелили мигранта при попытке перейти границу.

"Турецкая сторона создает и распространяет фейковые новости, направленные против Греции. Сегодня они создали еще одну подобную ложь с ранеными, предположительно, от греческого огня. Я категорически это отрицаю. Поддельные новости продолжают распространяться, и если раньше они говорили о ранениях, то теперь они говорят об одном погибшем. Я еще раз подтверждаю свое предыдущее опровержение: такого инцидента с огнем со стороны греческих властей не было", - заявил Петсас на брифинге в среду.

Официальный представитель правительства сказал, что он официально опровергал заявления Эрдогана как ложные и в том, что Турция распространяет дезинформацию убедились представители Евросоюза и журналисты, посетившие границу.

Турция после обострения ситуации в сирийском Идлибе заявила, что больше не сможет сдерживать потоки мигрантов и беженцев и открыла свои границы с ЕС.