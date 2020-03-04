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2020-03-04T23:24+0300
https://ria.ru/20200304/1568145182.html
Ани Лорак представила в Сети клип на трек "Я бы летала"
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568145259_99:0:2012:1076_1036x0_80_0_0_00edff3de603e353da6179aabe7ec991.jpg
РИА Новости

Ани Лорак представила в Сети клип на трек "Я бы летала"

23:24 04.03.2020
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Украинская певица Ани Лорак опубликовала на YouTube клип на трек "Я бы летала", который снимали на Сицилии.
"С огромной радостью дарю вам свою нежность и любовь в этом невероятно красивом видео", — написала Лорак в инстаграме.
Исполнительница прогуливается по морскому побережью в разных нарядах и поет о мужчине мечты: "Мама, я его искала, о таком мечтала. От его любви, с ним я бы летала".
Слова и музыкы написала сама Ани Лорак. Режиссером ролика стал Алан Бадоев, который недавно работал со Светланой Лободой над видео к треку "Новый Рим".
В Сети мнения пользователей разошлись. Многим новая работа певицы не понравилась. По их мнению, такое уже было.
"Слабая песня. Слабый видеоряд", — написал @skeptic.
"Одно и то же — самолюбование", — прокомментировала @Liliya Liliya.
"Песня что-то не очень. Клип неинтересный и похож на предыдущий", — подчеркнула @Анастасия Разумная.
Однако были и те, кто оценил старания Ани Лорак и Алана Бадоева.
"Нежно. Воздушно. Стильно. Любовь" — считает @Ananas Soroka.
"Песня такая легкая и красивая. Молодцы, ребята. Мне очень понравился клип", — присоединилась к обсуждению @Nazrin Quliyeva.
Кадр из клипа Новый Рим певицы LOBODA
26 февраля, 17:20Культура
В Сети раскритиковали клип Светланы Лободы на трек "Новый Рим"
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КультураМузыкаНовости культурыАни ЛоракСицилияYouTube
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