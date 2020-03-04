Ани Лорак представила в Сети клип на трек "Я бы летала"

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Украинская певица Ани Лорак опубликовала на YouTube клип на трек "Я бы летала", который снимали на Сицилии.

"С огромной радостью дарю вам свою нежность и любовь в этом невероятно красивом видео", — написала Лорак в инстаграме.

Исполнительница прогуливается по морскому побережью в разных нарядах и поет о мужчине мечты: "Мама, я его искала, о таком мечтала. От его любви, с ним я бы летала".

Слова и музыкы написала сама Ани Лорак. Режиссером ролика стал Алан Бадоев, который недавно работал со Светланой Лободой над видео к треку "Новый Рим".

В Сети мнения пользователей разошлись. Многим новая работа певицы не понравилась. По их мнению, такое уже было.

"Слабая песня. Слабый видеоряд", — написал @skeptic.

"Одно и то же — самолюбование", — прокомментировала @Liliya Liliya.

"Песня что-то не очень. Клип неинтересный и похож на предыдущий", — подчеркнула @Анастасия Разумная.

Однако были и те, кто оценил старания Ани Лорак и Алана Бадоева.

"Нежно. Воздушно. Стильно. Любовь" — считает @Ananas Soroka.