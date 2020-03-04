В Совфеде прокомментировали итоги форума о здоровье женщин

МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Результаты дискуссии о здоровье женщин будут учтены в рамках подготовки к третьему Евразийскому женскому форуму в 2021 году, сказала РИА Новости в среду вице-спикер Совфеда Результаты дискуссии о здоровье женщин будут учтены в рамках подготовки к третьему Евразийскому женскому форуму в 2021 году, сказала РИА Новости в среду вице-спикер Совфеда Галина Карелова

Карелова прокомментировала итоги форума "Здоровье женщины – благополучие нации". В его рамках обсуждалась роль женщин в укреплении здоровья общества и формировании ценностных установок в отношении здорового образа жизни.

"В условиях новых вызовов задача сохранения здоровья приобретает особое значение. Женщины могут внести существенный вклад в ее решение. И цель форума – способствовать максимальному включению женщин в борьбу за здоровье нации", - сказала вице-спикер СФ.

По словам Кареловой, в России проводится системная работа по повышению доступности и качества медицинской помощи. "Запущена всероссийская диспансеризация, впервые включающая онкоскриниги, целый комплекс мероприятий предусмотрен в нацпроекте "Здравоохранение" и Национальной стратегии действий в интересах женщин, разработанной по инициативе Совета Федерации", - сказала сенатор.

Позитивной тенденцией стало внедрение крупными компаниями корпоративных программ по сохранению здоровья работающих женщин и снижению уровня их заболеваемости, отметила она.

В рамках форума состоялся конструктивный диалог о здоровом образе жизни. "К 2024 году большинство граждан, надеюсь, станет его приверженцами. И важную роль в достижении этой цели играют именно женщины. Мы своим примером способны мотивировать вести здоровый образ жизни, формировать ответственное отношение к своему здоровью", - считает Карелова.