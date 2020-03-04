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В Совфеде прокомментировали итоги форума о здоровье женщин
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РИА Новости

В Совфеде прокомментировали итоги форума о здоровье женщин

14:14 04.03.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета Федерации РФ Галина Карелова на первом заседании осенней сессии Совета Федерации РФ. 26 сентября 2018
Заместитель председателя Совета Федерации РФ Галина Карелова на первом заседании осенней сессии Совета Федерации РФ. 26 сентября 2018
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Результаты дискуссии о здоровье женщин будут учтены в рамках подготовки к третьему Евразийскому женскому форуму в 2021 году, сказала РИА Новости в среду вице-спикер Совфеда Галина Карелова.
Карелова прокомментировала итоги форума "Здоровье женщины – благополучие нации". В его рамках обсуждалась роль женщин в укреплении здоровья общества и формировании ценностных установок в отношении здорового образа жизни.
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"В условиях новых вызовов задача сохранения здоровья приобретает особое значение. Женщины могут внести существенный вклад в ее решение. И цель форума – способствовать максимальному включению женщин в борьбу за здоровье нации", - сказала вице-спикер СФ.
По словам Кареловой, в России проводится системная работа по повышению доступности и качества медицинской помощи. "Запущена всероссийская диспансеризация, впервые включающая онкоскриниги, целый комплекс мероприятий предусмотрен в нацпроекте "Здравоохранение" и Национальной стратегии действий в интересах женщин, разработанной по инициативе Совета Федерации", - сказала сенатор.
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Позитивной тенденцией стало внедрение крупными компаниями корпоративных программ по сохранению здоровья работающих женщин и снижению уровня их заболеваемости, отметила она.
В рамках форума состоялся конструктивный диалог о здоровом образе жизни. "К 2024 году большинство граждан, надеюсь, станет его приверженцами. И важную роль в достижении этой цели играют именно женщины. Мы своим примером способны мотивировать вести здоровый образ жизни, формировать ответственное отношение к своему здоровью", - считает Карелова.
Вице-спикер СФ выразила уверенность, что прошедший форум будет способствовать повышению вклада женщин в обеспечение благополучия и здоровья нации. "С каждым годом женщины принимают все более активное участие во всех сферах общества. Развитие науки и культуры, здравоохранения, экономики, цифровых технологий – мы задействованы во всех областях. И от нашей деятельности зависит успех в работе, направленной на увеличение продолжительности здоровой жизни граждан", - отметила Карелова.
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Галина КареловаЗдоровьеСовет Федерации РФОбщество
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