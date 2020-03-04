Памфилова поддержала идею видеонаблюдения на голосовании по поправкам

"Специально не выделялся (бюджет на видеонаблюдение - ред.). Это физически и технически невозможно. Те огромные суммы, которые выделялись на видеонаблюдение (во время президентских выборов - ред.), их в данном случае нет на федеральном уровне. Но мы будем приветствовать, и многие регионы мы будем подвигать на то, чтобы видеонаблюдение было тоже. У них есть такие у многих возможности. Москва уже точно заявила об этом, но и ряд других регионов", - сказала Памфилова журналистам.