Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-04T14:13+0300
https://ria.ru/20200304/1568144576.html
Памфилова поддержала идею видеонаблюдения на голосовании по поправкам
https://cdn21.img.ria.ru/images/155844/72/1558447296_0:125:2145:1332_1036x0_80_0_0_7d16839755dff4e6143b068162df92a7.jpg
РИА Новости

Памфилова поддержала идею видеонаблюдения на голосовании по поправкам

14:13 04.03.2020
202
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПредседатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова в информационном центре ЦИК России в единый день голосования 8 сентября 2019 года
Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова в информационном центре ЦИК России в единый день голосования 8 сентября 2019 года
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. ЦИК будет приветствовать организацию видеонаблюдения на участках в регионах во время голосования по поправкам в конституцию, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
Ранее руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов сообщил, что штаб направит письмо мэру столицы Сергею Собянину с просьбой обеспечить видеонаблюдение на всех столичных участках.
"Специально не выделялся (бюджет на видеонаблюдение - ред.). Это физически и технически невозможно. Те огромные суммы, которые выделялись на видеонаблюдение (во время президентских выборов - ред.), их в данном случае нет на федеральном уровне. Но мы будем приветствовать, и многие регионы мы будем подвигать на то, чтобы видеонаблюдение было тоже. У них есть такие у многих возможности. Москва уже точно заявила об этом, но и ряд других регионов", - сказала Памфилова журналистам.
На заседании в среду ЦИК утвердил порядок расходования бюджетных средств на проведение кампании по голосованию за поправки в конституцию. На нее из бюджета выделено свыше 14,8 миллиарда рублей.
Михаил Шмаков
28 февраля, 07:04
В ФНПР разъяснили оплату выходного дня для голосования по Конституции
040003
Обсудить 0
Элла ПамфиловаКонституция РФЦИК РФАлексей Венедиктов (журналист)Политика
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин
Путин встретится с главами фракций Госдумы пятого марта
Конституционный суд РФ
Комитет Госдумы поддержал поправку о расширении полномочий КС
Конституция РФ
Комитет ГД поддержал порядок вступления поправок к Конституции в силу
Здание Государственной Думы РФ
В ГД одобрили наказание за нарушения на голосовании по Конституции
Здание Государственной Думы РФ
Комитет ГД утвердил порядок одобрения проекта о поправке в Конституцию
Здание Государственной Думы РФ
В ГД поддержали поправки о снятии неприкосновенности с экс-президентов
Здание Государственной Думы РФ
Комитет Госдумы поддержал поправку о требованиях к президенту
Конституция РФ
Комитет ГД поддержал запрет на иностранное гражданство для прокуроров
Конституция РФ
Эксперты: поправки в Конституцию отвечают запросам общества
Здание Государственной Думы РФ
Комитет ГД рекомендовал принять проект о поправках во втором чтении
Медицинский работник в защитном костюме в машине скорой помощи
Голикова рассказала о разработке вакцин от коронавируса
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Великом Новгороде подросток попал в больницу из-за поведения в школе
Конституция Российской Федерации
Андрей Борисов: поправка о статусе русского языка своевременна
Баннер с символикой конкурса Лидеры России. Архивное фото
Дмитрий Носов поддерживает идею конкурса "Лидеры России. Политика"
Здание Государственной Думы РФ
Комитет ГД поддержал запрет на иностранное гражданство для омбудсмена
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:15В Греции вводят экстренные меры в трех регионах из-за коронавируса
03:07Россиянам рассказали, как правильно есть яблоки
02:58В Москве следователи проверят заявления СМИ об избиении двойняшек
02:54Биржи США закрылись ростом на фоне финансирования борьбы с COVID-19
02:49В Подольске начнется процесс по делу Александра Шестуна
02:46В Сирии сообщили об успешном отражении израильской ракетной атаки
02:43В Москве суд приступит к рассмотрению дела "Черного блока"
02:40В четвертый раз за сорок лет архитектурный "Оскар" достался женщинам
02:39"Хрен редьки не слаще": экс-депутат Рады оценил смену премьера Украины
02:34В Чили подтвердили третий случай заболевания коронавирусом
02:26Израильская армия не комментирует сообщения об ударах по Сирии
02:20Источник сообщил о пострадавших при взрыве боеприпаса под Мурманском
02:12Мосгорсуд рассмотрит жалобу по делу розыгрыша с "коронавирусом"
02:11В Сирии заявили, что отражают ракетную атаку Израиля в Кунейтре
01:56Сирийские ПВО отражают атаку в небе над городом Хомс
01:42Эксперт оценила слова Смирнова о "ненужности" образования для девочек
01:42Правительство обсудит выплаты к 75-летию Победы
01:34Сандерс выпустил ролик с комплиментами Обамы в свой адрес
01:28В Киеве надеются на новые санкций ЕС к России из-за сообщения с Крымом
01:17В Ирландии число случаев заражения коронавирусом увеличилось до шести
Лента новостейМолния