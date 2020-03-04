Голикова объяснила ограничение экспорта медицинских масок

"В связи с тем, что мы выявили элементы недобросовестной конкуренции, председателем правительства 2 марта было принято решение об ограничении экспорта средств индивидуальной защиты за территорию Российской Федерации за исключением только гуманитарных целей. В этих случаях наша продукция может вывозиться, естественно, по вашему решению и решению правительства Российской Федерации", - сказала Голикова.