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2020-03-04T14:11+0300
https://ria.ru/20200304/1568144467.html
Голикова объяснила ограничение экспорта медицинских масок
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РИА Новости

Голикова объяснила ограничение экспорта медицинских масок

14:11 04.03.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВице-премьер РФ Татьяна Голикова
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Архивное фото
НОВО-ОГАРЁВО, 4 мар - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что правительство РФ подписало документ об ограничении экспорта медицинских масок в связи с элементами недобросовестной конкуренции.
На совещании президента с правительством она сообщила, что правительство принимает меры по ликвидации дефицита масок и снижению цен на них. ФАС проводит соответствующие контрольные мероприятия, на их базе в последнюю неделю отмечено значительное снижение цен на маски в 18 регионах страны, в 47, предварительно, произошла стабилизация цен.
"В связи с тем, что мы выявили элементы недобросовестной конкуренции, председателем правительства 2 марта было принято решение об ограничении экспорта средств индивидуальной защиты за территорию Российской Федерации за исключением только гуманитарных целей. В этих случаях наша продукция может вывозиться, естественно, по вашему решению и решению правительства Российской Федерации", - сказала Голикова.
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