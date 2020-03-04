Голикова объяснила ограничение экспорта медицинских масок

НОВО-ОГАРЁВО, 4 мар - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что правительство РФ подписало документ об ограничении экспорта медицинских масок в связи с элементами недобросовестной конкуренции.
На совещании президента с правительством она сообщила, что правительство принимает меры по ликвидации дефицита масок и снижению цен на них. ФАС проводит соответствующие контрольные мероприятия, на их базе в последнюю неделю отмечено значительное снижение цен на маски в 18 регионах страны, в 47, предварительно, произошла стабилизация цен.
"В связи с тем, что мы выявили элементы недобросовестной конкуренции, председателем правительства 2 марта было принято решение об ограничении экспорта средств индивидуальной защиты за территорию Российской Федерации за исключением только гуманитарных целей. В этих случаях наша продукция может вывозиться, естественно, по вашему решению и решению правительства Российской Федерации", - сказала Голикова.
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