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2020-03-04T14:08+0300
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Греческая полиция применила слезоточивый газ против мигрантов
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РИА Новости

Греческая полиция применила слезоточивый газ против мигрантов

14:08 04.03.2020
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© Sputnik / Burcu OkutanТурецко-греческая граница
Турецко-греческая граница
© Sputnik / Burcu Okutan
АФИНЫ, 4 мар – РИА Новости. Новые столкновения греческой полиции и нелегальных мигрантов произошли в среду утром на греко-турецкой границе на КПП "Кастаниес" в районе Эврос – полиция применила слезоточивый газ против группы мигрантов, пытавшейся прорваться на греческую территорию, сообщает издание "Нафтемпорики".
Группа людей с турецкой стороны сначала бросала камни, разные предметы и гранаты со слезоточивым газом в греческие силы – полицейских и военных, развернутых на границе.
Турецко-греческая граница
3 марта, 22:24
Народный патруль: как простые греки помогают полиции защищать границу
Когда группа мигрантов попыталась перейти границу, был применен слезоточивый газ, сообщает издание.
Новые столкновения произошли на следующий день после посещения границы премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом и руководством Евросоюза. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что границы Греции являются не только греческими, но и европейскими, и Евросоюз поможет Греции в охране границы в связи с миграционным кризисом и отправит силы.
Ситуация на границе Греции с Турцией
3 марта, 20:32
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Турция после обострения ситуации в сирийском Идлибе заявила, что больше не сможет сдерживать потоки мигрантов и беженцев, и открыла свои границы с ЕС, после чего в Грецию устремились тысячи мигрантов. За три дня было пресечено около 20 тысяч попыток нарушения границы, где находятся сотни полицейских, стянуты греческие армейские подразделения. За первые сутки были арестованы 66 мигрантов, прошедших на греческую территорию, за вторые - 73 нелегала.
Многие в ЕС полагают, что Турция намеренно пускает беженцев к границе с Евросоюзом, чтобы оказать давление и добиться более весомой поддержки своих действий в Сирии. В Загребе 6 марта состоится внеочередное заседание совета Евросоюза на уровне глав МИД для обсуждения текущей ситуации в Сирии и на границах ЕС.
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Миграционный кризис на границе Турции и ГрецииЕвросоюзГрецияТурцияВ мире
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