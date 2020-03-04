Греческая полиция применила слезоточивый газ против мигрантов

АФИНЫ, 4 мар – РИА Новости. Новые столкновения греческой полиции и нелегальных мигрантов произошли в среду утром на греко-турецкой границе на КПП "Кастаниес" в районе Эврос – полиция применила слезоточивый газ против группы мигрантов, пытавшейся прорваться на греческую территорию, сообщает издание "Нафтемпорики".

Группа людей с турецкой стороны сначала бросала камни, разные предметы и гранаты со слезоточивым газом в греческие силы – полицейских и военных, развернутых на границе.

Многие в ЕС полагают, что Турция намеренно пускает беженцев к границе с Евросоюзом, чтобы оказать давление и добиться более весомой поддержки своих действий в Сирии. В Загребе 6 марта состоится внеочередное заседание совета Евросоюза на уровне глав МИД для обсуждения текущей ситуации в Сирии и на границах ЕС.