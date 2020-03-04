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Германия запретила экспорт медицинских средств защиты
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РИА Новости

Германия запретила экспорт медицинских средств защиты

14:05 04.03.2020
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© AP Photo / Martin MeissnerСкорая помощь у здания больницы в Германии
Скорая помощь у здания больницы в Германии
© AP Photo / Martin Meissner
Скорая помощь у здания больницы в Германии
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Германия запретила экспорт медицинских средств защиты на фоне ситуации с коронавирусом, сообщило министерство здравоохранения страны.
"Экспорт всех медицинских средств защиты (масок, перчаток, спецодежды и так далее) запрещен за территорию страны. Исключения возможны только в ограниченном числе случаев", - говорится в сообщении министерства в Twitter.
Число подтвержденных случаев заражения новым типом коронавируса в Германии достигло 240 человек, сообщил в среду утром институт Роберта Коха. Больше всего заболевших в стране в крупнейшей земле Северный Рейн - Вестфалия (111), далее следует Бавария (48), с которой началось распространение болезни по Германии, потом Баден-Вюртемберг (44) и Гессен (12). Случаи зафиксированы в Берлине (6), Нижней Саксонии (4), Мекленбург-Передняя Померания (3), Гамбурге, Рейнланд-Пфальце, Шлезвиг-Гольштейне, Бремене, (везде по два случая), Бранденбурге, Саар, Саксонии и Тюрингии (по одному). Таким образом, вирус зафиксирован во всех федеральных землях ФРГ кроме Саксонии-Анхальт.
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