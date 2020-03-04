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2020-03-04T13:58+0300
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Лондонскую книжную ярмарку отменили из-за коронавируса
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РИА Новости

Лондонскую книжную ярмарку отменили из-за коронавируса

13:58 04.03.2020
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© РИА Новости / Алекс МакнотонВестминстерский мост через реку Темза в Лондоне
Вестминстерский мост через реку Темза в Лондоне
© РИА Новости / Алекс Макнотон
ЛОНДОН, 4 мар - РИА Новости, Денис Ворошилов. Ежегодная Лондонская книжная ярмарка отменена в этом году из-за коронавируса, сообщил организатор - компания Reed Exhibitions.
Международная ярмарка планировалась на 10-12 марта и должна была собрать в выставочном центре Olympia на западе Лондона сотни издателей со всего мира.
"Лондонская книжная ярмарка в 2020 году... будет отменена из-за распространения коронавируса COVID-19 в Европе", - говорится в заявлении компании.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 2946. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 72 странах.
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаКоронавирусыВеликобританияЛондонВ мире
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