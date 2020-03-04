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Вучич назначил парламентские выборы в Сербии на 26 апреля
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РИА Новости

Вучич назначил парламентские выборы в Сербии на 26 апреля

13:58 04.03.2020 (обновлено: 14:19 04.03.2020)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент Сербии Александр Вучич во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент Сербии Александр Вучич во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
БЕЛГРАД, 4 мар – РИА Новости. Президент Сербии и лидер правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) Александр Вучич назначил очередные парламентские выборы на 26 апреля.
Вучич ранее обещал назначить дату волеизъявления 4 марта. Накануне председатель заксобрания автономного края Воеводина Иштван Пастор назначил дату голосования за депутатов краевого парламента на 26 апреля. Спикер Скупщины (парламента) Сербии Майя Гойкович в среду утвердила дату проведения муниципальных выборов также на 26 апреля.

"Выборы состоятся 26 апреля", - заявил Вучич, трансляцию вело национальное телевидение. Ранее он пообещал "тектонические сдвиги" в руководстве партии и отделениях на местах, а также что в списках СПП женщины составят около половины кандидатов.

Правящая партия Сербии во вторник утвердила партийные списки кандидатов в депутаты парламента. Вместе с коалиционными партнерами прогрессистам в нынешнем созыве после выборов 2016 года принадлежат около двух третей из 250 парламентских мандатов.
Из партийных рядов сообщалось, что крупнейший коалиционный партнер – Социалистическая партия Сербии (СПС) первого вице-премьера и главы МИД Ивицы Дачича - пойдет на предстоящие выборы отдельной колонной от СПП. Рейтинг партии Вучича составляет около 50%.
Оппозиционный "Союз за Сербию", организующий протесты на улицах сербских городов, ранее сообщил о бойкоте весенних выборов. Возможность бойкота рассматривали и другие оппозиционные движения.
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Александр ВучичСербияВ мире
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