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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-03-04T13:58+0300
https://ria.ru/20200304/1568143632.html
Готовившие химатаку в Идлибе террористы допустили утечку
https://cdn22.img.ria.ru/images/150107/72/1501077206_0:114:2200:1352_1036x0_80_0_0_95f4c1619644bd5d3b7c96d1dfd75726.jpg
РИА Новости

Готовившие химатаку в Идлибе террористы допустили утечку

13:58 04.03.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПровинция Идлиб в Сирии
Провинция Идлиб в Сирии
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Провинция Идлиб в Сирии. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Террористы, пытавшиеся взорвать в Идлибе отравляющие химвещества, нарушили герметичность одной из емкостей, допустив утечку и получив отравления, сообщили в российском Центре примирения враждующих сторон в Сирии.
В ЦПВС рассказали, что получены доказательства неудавшейся провокации с использованием химоружия в восточной части зоны деэскалации Идлиб.
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"Из-за отсутствия необходимого опыта и навыков обращения с отравляющими химвеществами, террористы нарушили герметичность одной из ёмкостей, допустив утечку веществ рядом с собой. В результате инцидента террористы получили сильные химические отравления, так и не сумев осуществить подрыв боеприпасов и реализовать провокацию", - говорится в сообщении.
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Обострение ситуации в ИдлибеИдлиб (мухафаза)СирияВ мире
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