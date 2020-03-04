Готовившие химатаку в Идлибе террористы допустили утечку

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Террористы, пытавшиеся взорвать в Идлибе отравляющие химвещества, нарушили герметичность одной из емкостей, допустив утечку и получив отравления, сообщили в российском Центре примирения враждующих сторон в Сирии.
В ЦПВС рассказали, что получены доказательства неудавшейся провокации с использованием химоружия в восточной части зоны деэскалации Идлиб.
"Из-за отсутствия необходимого опыта и навыков обращения с отравляющими химвеществами, террористы нарушили герметичность одной из ёмкостей, допустив утечку веществ рядом с собой. В результате инцидента террористы получили сильные химические отравления, так и не сумев осуществить подрыв боеприпасов и реализовать провокацию", - говорится в сообщении.