Готовившие химатаку в Идлибе террористы допустили утечку

"Из-за отсутствия необходимого опыта и навыков обращения с отравляющими химвеществами, террористы нарушили герметичность одной из ёмкостей, допустив утечку веществ рядом с собой. В результате инцидента террористы получили сильные химические отравления, так и не сумев осуществить подрыв боеприпасов и реализовать провокацию", - говорится в сообщении.