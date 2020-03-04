Путин рассказал об идущих из-за границы фейках по коронавирусу

"Это, к сожалению, нас сопровождает всегда. Цель таких вбросов понятна — посеять панику среди населения", — уточнил он.

Глава государства призвал наладить информационную работу по предоставлению россиянам достоверных данных.

В конце прошлого года Пекин объявил о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса SARS-CoV-2. Случаи заражения зафиксированы более чем в 75 странах.

К основным признакам инфекции относятся сухой кашель и повышение температуры, хотя иногда болезнь, которой дали название Covid-19 , может протекать без симптомов. В острых формах сопровождается одышкой.

По данным на 4 марта, число зараженных по всему миру превысило 93 тысячи, умерли 3202 человека, выздоровели более 50 тысяч пациентов. В последние недели вспышка заболевания наблюдается в Южной Корее, Иране и Италии.