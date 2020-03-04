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2020-03-04T15:18+0300
https://ria.ru/20200304/1568143411.html
Путин рассказал об идущих из-за границы фейках по коронавирусу
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РИА Новости

Путин рассказал об идущих из-за границы фейках по коронавирусу

13:54 04.03.2020 (обновлено: 15:18 04.03.2020)
137873
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
НОВО-ОГАРЕВО, 4 мар — РИА Новости. ФСБ докладывает, что информационные "вбросы" по новому коронавирусу идут из-за границы, заявил Владимир Путин.
"Это, к сожалению, нас сопровождает всегда. Цель таких вбросов понятна — посеять панику среди населения", — уточнил он.
Глава государства призвал наладить информационную работу по предоставлению россиянам достоверных данных.
В конце прошлого года Пекин объявил о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса SARS-CoV-2. Случаи заражения зафиксированы более чем в 75 странах.
К основным признакам инфекции относятся сухой кашель и повышение температуры, хотя иногда болезнь, которой дали название Covid-19, может протекать без симптомов. В острых формах сопровождается одышкой.
По данным на 4 марта, число зараженных по всему миру превысило 93 тысячи, умерли 3202 человека, выздоровели более 50 тысяч пациентов. В последние недели вспышка заболевания наблюдается в Южной Корее, Иране и Италии.
Российское правительство для борьбы с распространением Covid-19 ранее ограничило авиасообщение с КНР, Южной Кореей и Ираном. Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от поездок в эти страны.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
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Обсудить 189
Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаКоронавирусыФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Владимир ПутинОбщество
Популярные комментарии
Очень странно , по всему миру закрываются полеты , бизнес , правительства несут миллиардные убытки , и тратят сотни миллионов дополнительно на то, что бы предотвратить развитие эпидемии и уберечь своих граждан от по факту смертельной опасности . А в России никто и ничего делать не хочет , ну умрут сто тысяч или двести , ну и ладно . За то из «кармана» не нужно будет деньги тратить на защиту своих граждан .
4 марта, 14:26
freizdorf
1612457253
Если Путин и ФСБ и являются авторитетными специалистами в медицинской области, боюсь, их компетенция ограничивается лишь отравляющими веществами - Новичком и прочими из гос номенклатуры.
4 марта, 14:11
Умное Голосование
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