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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-03-04T13:57+0300
https://ria.ru/20200304/1568143378.html
ЦПВС обнародует данные по инциденту с применением боевиками химоружия
https://cdn24.img.ria.ru/images/150107/75/1501077529_0:90:1969:1197_1036x0_80_0_0_bb23cb9b8d30722d558f680f40e6deaa.jpg
РИА Новости

ЦПВС обнародует данные по инциденту с применением боевиками химоружия

13:54 04.03.2020 (обновлено: 13:57 04.03.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПровинция Идлиб в Сирии
Провинция Идлиб в Сирии
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Провинция Идлиб в Сирии. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Центр по примирению в Сирии располагает данными, подтверждающими инцидент с применением боевиками химического оружия, они будут обнародованы в ближайшее время, сообщили в российском Центре примирения враждующих сторон в Сирии.
В ЦПВС рассказали, что получены доказательства неудавшейся провокации с использованием химоружия в восточной части зоны деэскалации Идлиб.
"Российский центр по примирению враждующих сторон в Сирии располагает неопровержимыми данными, подтверждающими инцидент, которые будут обнародованы в ближайшее время", - говорится в сообщении.
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Военная обстановка в Идлибе
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Обострение ситуации в ИдлибеЦентр примирения враждующих сторон в СирииИдлиб (мухафаза)СирияВ мире
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