ЦПВС обнародует данные по инциденту с применением боевиками химоружия

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Центр по примирению в Сирии располагает данными, подтверждающими инцидент с применением боевиками химического оружия, они будут обнародованы в ближайшее время, сообщили в российском Центре примирения враждующих сторон в Сирии.
В ЦПВС рассказали, что получены доказательства неудавшейся провокации с использованием химоружия в восточной части зоны деэскалации Идлиб.
"Российский центр по примирению враждующих сторон в Сирии располагает неопровержимыми данными, подтверждающими инцидент, которые будут обнародованы в ближайшее время", - говорится в сообщении.
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