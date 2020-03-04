Голикова оценила состоянии больных коронавирусом с Diamond Princess

"Еще троих больных мы эвакуировали из Японии. Они там были зафиксированы как заболевшие на круизном лайнере "Бриллиантовая принцесса". Сейчас эти граждане находятся на лечении в Казани. Их состояние удовлетворительное, и (болезнь) протекает в легкой форме", - сказала Голикова на совещании президента с правительством.