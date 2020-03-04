Голикова оценила состоянии больных коронавирусом с Diamond Princess

НОВО-ОГАРЕВО, 4 мар - РИА Новости. Состояние трех больных коронавирусом, эвакуированных с круизного лайнера Diamond Princess в Японии, удовлетворительное, заболевание протекает в легкой форме, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Она отметила, что в России было выявлено три случая заболевания новой коронавирусной инфекцией: два из них - граждане Китая в Забайкальском крае и Тюменской области, они выздоровели. Еще один заболевший - россиянин, вернувшийся из Италии.
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"Еще троих больных мы эвакуировали из Японии. Они там были зафиксированы как заболевшие на круизном лайнере "Бриллиантовая принцесса". Сейчас эти граждане находятся на лечении в Казани. Их состояние удовлетворительное, и (болезнь) протекает в легкой форме", - сказала Голикова на совещании президента с правительством.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
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