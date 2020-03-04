"Аэрофлот" получил первый широкофюзеляжный AIRBUS A350

МОСКВА, 4 мар – ПАО "Аэрофлот". Аэрофлот представил новейший широкофюзеляжный самолет Airbus A350. Компания является первым в России эксплуатантом воздушного судна такого типа. Презентация состоялась 4 марта в аэропорту Шереметьево.

В официальной церемонии приняли участие помощник Президента Российской Федерации Игорь Левитин, заместитель Министра транспорта России Владислав Юрчик, председатель Совета директоров АО "Международный аэропорт Шереметьево" Александр Пономаренко, глава представительства Airbus в России Жюльен Франьятт и члены Совета директоров ПАО "Аэрофлот". Гости и представители СМИ приняли участие в демонстрационном полете.

А350 начнет выполнять первые регулярные рейсы 6 марта. Эксплуатация нового типа воздушного судна позволит существенно расширить маршрутную сеть компании. К концу 2020 года парк Аэрофлота пополнят 11 самолетов этого типа. В текущем году А350 выйдет на новые направления: из Москвы в Осаку и Сингапур. Кроме того, запланированы полеты на популярных маршрутах в Дели, Лондон, Нью-Йорк, Майами, Тель-Авив.

"Сегодня мы принимаем в наш парк самый современный дальнемагистральный самолет. Аэрофлот давно ждал этого пополнения. Возможности А350 позволяют нам предложить качественно иной уровень сервиса во всех классах обслуживания. Кроме того, А350 это беспрецедентная топливная эффективность, — сказал генеральный директор авиакомпании Виталий Савельев. — Как вы знаете, наш авиапарк самый молодой среди крупнейших перевозчиков мира. С приходом этого самолета перед нами открываются перспективы развития новых дальних маршрутов и нового уровня комфорта для пассажиров. Дальнемагистральные перевозки — очень конкурентная среда, поэтому особенно важно, что мы приобретаем дополнительные преимущества на самых востребованных рынках".

Пассажирский салон Airbus A350 Аэрофлота имеет трехклассную компоновку: Бизнес (28 мест), Комфорт (24 места) и Эконом (264 места). Интерьер салона класса Бизнес уникален: в нем установлены кресла, которые раскладываются в двухметровую кровать. Подобный уровень комфорта большинство крупнейших перевозчиков предлагают только в Первом классе обслуживания. Кресла расположены в индивидуальных кабинах — сьютах, позволяющих пассажиру в полной мере ощутить возможности личного пространства и уединиться. В каждой кабине в классе Бизнес установлены индивидуальные мониторы размером 54 см. Еще одна особенность салона — барная стойка с широким выбором напитков и закусок.

На борту Airbus A350 также предусмотрена уникальная система освещения с возможностью изменения цветовой гаммы в зависимости от этапа полета. Во всех классах обслуживания работает современная мультимедийная система с высокоскоростным доступом в интернет. В классах Эконом и Комфорт увеличено расстояние между креслами и угол наклона сидений. Просторный салон, пониженный уровень шума и адаптивное освещение создают исключительно комфортную обстановку на борту.

Аэрофлот разработал для новых Airbus A350 особый дизайн ливреи. Изображение российского триколора на киле стало крупнее, развевающийся флаг также украсил законцовки крыла. Нижняя часть фюзеляжа теперь окрашена в серебристый цвет вместо темно-синего, на ней размещено название компании.

Первый самолет Airbus A350 в парке Аэрофлота назван в честь Петра Ильича Чайковского. Это имя выбрано в честь памятной даты: 7 мая 2020 года исполнится 180 лет со дня рождения великого русского композитора.

Аэрофлот входит в топ-20 крупнейших авиакомпаний мира.

Аэрофлот располагает самым молодым самолётным парком в мире среди авиакомпаний с численностью более ста воздушных судов. В 2019 году Аэрофлот перевёз 37,2 млн человек, а с учётом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" — 60,7 млн.

Аэрофлот признан самой пунктуальной авиакомпанией в мире по итогам 2019 года на основе глобального рейтинга On-Time Performance Review от авторитетного аналитического холдинга Cirium.

Аэрофлот обладает рейтингом "четыре звезды" от британской консалтинговой компании Skytrax, восемь раз был удостоен премии Skytrax World Airline Awards в категории "Лучшая авиакомпания Восточной Европы", а также завоевал рейтинг "пять звёзд" от американской авиационной ассоциации APEX.

Аэрофлот — самый узнаваемый авиационный бренд в мире по данным агентства Brand Finance. Авиакомпания занимает четвертое место по цифровизации среди всех авиакомпаний мира по данным американской консалтинговой компании Bain & Company.