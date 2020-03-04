Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-04T13:51+0300
https://ria.ru/20200304/1568143079.html
"Аэрофлот" получил первый широкофюзеляжный AIRBUS A350
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/1d/1565578977_0:117:3102:1862_1036x0_80_0_0_47e5f35671a35612430bc496b3a13629.jpg
РИА Новости

"Аэрофлот" получил первый широкофюзеляжный AIRBUS A350

13:51 04.03.2020
39
© Пресс-служба Airbus / Перейти в фотобанкДальнемагистральный широкофюзеляжный пассажирский самолет Airbus A350-900 авиакомпании "Аэрофлот" в международном аэропорту Шереметьево
Дальнемагистральный широкофюзеляжный пассажирский самолет Airbus A350-900 авиакомпании Аэрофлот в международном аэропорту Шереметьево
© Пресс-служба Airbus
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 мар – ПАО "Аэрофлот". Аэрофлот представил новейший широкофюзеляжный самолет Airbus A350. Компания является первым в России эксплуатантом воздушного судна такого типа. Презентация состоялась 4 марта в аэропорту Шереметьево.
В официальной церемонии приняли участие помощник Президента Российской Федерации Игорь Левитин, заместитель Министра транспорта России Владислав Юрчик, председатель Совета директоров АО "Международный аэропорт Шереметьево" Александр Пономаренко, глава представительства Airbus в России Жюльен Франьятт и члены Совета директоров ПАО "Аэрофлот". Гости и представители СМИ приняли участие в демонстрационном полете.
А350 начнет выполнять первые регулярные рейсы 6 марта. Эксплуатация нового типа воздушного судна позволит существенно расширить маршрутную сеть компании. К концу 2020 года парк Аэрофлота пополнят 11 самолетов этого типа. В текущем году А350 выйдет на новые направления: из Москвы в Осаку и Сингапур. Кроме того, запланированы полеты на популярных маршрутах в Дели, Лондон, Нью-Йорк, Майами, Тель-Авив.
"Сегодня мы принимаем в наш парк самый современный дальнемагистральный самолет. Аэрофлот давно ждал этого пополнения. Возможности А350 позволяют нам предложить качественно иной уровень сервиса во всех классах обслуживания. Кроме того, А350 это беспрецедентная топливная эффективность, — сказал генеральный директор авиакомпании Виталий Савельев. — Как вы знаете, наш авиапарк самый молодой среди крупнейших перевозчиков мира. С приходом этого самолета перед нами открываются перспективы развития новых дальних маршрутов и нового уровня комфорта для пассажиров. Дальнемагистральные перевозки — очень конкурентная среда, поэтому особенно важно, что мы приобретаем дополнительные преимущества на самых востребованных рынках".
Пассажирский салон Airbus A350 Аэрофлота имеет трехклассную компоновку: Бизнес (28 мест), Комфорт (24 места) и Эконом (264 места). Интерьер салона класса Бизнес уникален: в нем установлены кресла, которые раскладываются в двухметровую кровать. Подобный уровень комфорта большинство крупнейших перевозчиков предлагают только в Первом классе обслуживания. Кресла расположены в индивидуальных кабинах — сьютах, позволяющих пассажиру в полной мере ощутить возможности личного пространства и уединиться. В каждой кабине в классе Бизнес установлены индивидуальные мониторы размером 54 см. Еще одна особенность салона — барная стойка с широким выбором напитков и закусок.
На борту Airbus A350 также предусмотрена уникальная система освещения с возможностью изменения цветовой гаммы в зависимости от этапа полета. Во всех классах обслуживания работает современная мультимедийная система с высокоскоростным доступом в интернет. В классах Эконом и Комфорт увеличено расстояние между креслами и угол наклона сидений. Просторный салон, пониженный уровень шума и адаптивное освещение создают исключительно комфортную обстановку на борту.
Аэрофлот разработал для новых Airbus A350 особый дизайн ливреи. Изображение российского триколора на киле стало крупнее, развевающийся флаг также украсил законцовки крыла. Нижняя часть фюзеляжа теперь окрашена в серебристый цвет вместо темно-синего, на ней размещено название компании.
Первый самолет Airbus A350 в парке Аэрофлота назван в честь Петра Ильича Чайковского. Это имя выбрано в честь памятной даты: 7 мая 2020 года исполнится 180 лет со дня рождения великого русского композитора.
Аэрофлот входит в топ-20 крупнейших авиакомпаний мира.
Аэрофлот располагает самым молодым самолётным парком в мире среди авиакомпаний с численностью более ста воздушных судов. В 2019 году Аэрофлот перевёз 37,2 млн человек, а с учётом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" — 60,7 млн.
Аэрофлот признан самой пунктуальной авиакомпанией в мире по итогам 2019 года на основе глобального рейтинга On-Time Performance Review от авторитетного аналитического холдинга Cirium.
Аэрофлот обладает рейтингом "четыре звезды" от британской консалтинговой компании Skytrax, восемь раз был удостоен премии Skytrax World Airline Awards в категории "Лучшая авиакомпания Восточной Европы", а также завоевал рейтинг "пять звёзд" от американской авиационной ассоциации APEX.
Аэрофлот — самый узнаваемый авиационный бренд в мире по данным агентства Brand Finance. Авиакомпания занимает четвертое место по цифровизации среди всех авиакомпаний мира по данным американской консалтинговой компании Bain & Company.
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
000000
Обсудить 0
Пресс-релизы
Рекомендуем
Посол Швейцарии Ив Россье и глава Калужской области Анатолий Артамонов во время посещения завода Калугапутьмаш
Посол Швейцарии и глава Калужской области посетили "Калугапутьмаш"
Писатель, сценарист Гузель Яхина
Шаймиев и Яхина получили премии правительства в области культуры
Участники полуфинала конкурса Лидеры России 2020 в Санкт-Петербурге
В финал конкурса "Лидеры России" вышли 100 медработников
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Нижегородский губернатор произвел перестановки в правительстве региона
Фармацевт раскладывает лекарственные препараты в аптеке
Проект о госрегулировании цен на лекарства могут рассмотреть в марте
Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене.
Зеленский недоволен работой правительства в угольной сфере
Пресс-секретарь президента Турции Эрдогана Ибрагим Калын
Турция намерена продолжить переговоры с ЕС по проблеме беженцев
Монумент Независимости Украины в Киеве
Зеленский признал, что победить коррупцию в стране пока не удалось
Кипрская полиция
На Кипре в офисе издания Cyprus Times взорвалась бомба
Продажа медицинских масок в аптеке
В Минске задержали мужчину, незаконно продававшего медицинские маски
Автомобиль Следственного комитета РФ
На Урале завели дело на подростка после потасовки с полицейскими
Здание Государственной Думы РФ
В ГД одобрили наказание за нарушения на голосовании по Конституции
Телевизионный пульт в руке пожилого мужчины
Провайдер простил долг пенсионеру, случайно подписавшемуся на эротику
Вывеска одного из отделений Промсвязьбанка
В ПСБ рассказали о кредитных лимитах предприятиям Татарстана
Школьный коридор
Директор школы в Москве, где дети получили ожоги глаз, решил уволиться
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:15В Греции вводят экстренные меры в трех регионах из-за коронавируса
03:07Россиянам рассказали, как правильно есть яблоки
02:58В Москве следователи проверят заявления СМИ об избиении двойняшек
02:54Биржи США закрылись ростом на фоне финансирования борьбы с COVID-19
02:49В Подольске начнется процесс по делу Александра Шестуна
02:46В Сирии сообщили об успешном отражении израильской ракетной атаки
02:43В Москве суд приступит к рассмотрению дела "Черного блока"
02:40В четвертый раз за сорок лет архитектурный "Оскар" достался женщинам
02:39"Хрен редьки не слаще": экс-депутат Рады оценил смену премьера Украины
02:34В Чили подтвердили третий случай заболевания коронавирусом
02:26Израильская армия не комментирует сообщения об ударах по Сирии
02:20Источник сообщил о пострадавших при взрыве боеприпаса под Мурманском
02:12Мосгорсуд рассмотрит жалобу по делу розыгрыша с "коронавирусом"
02:11В Сирии заявили, что отражают ракетную атаку Израиля в Кунейтре
01:56Сирийские ПВО отражают атаку в небе над городом Хомс
01:42Эксперт оценила слова Смирнова о "ненужности" образования для девочек
01:42Правительство обсудит выплаты к 75-летию Победы
01:34Сандерс выпустил ролик с комплиментами Обамы в свой адрес
01:28В Киеве надеются на новые санкций ЕС к России из-за сообщения с Крымом
01:17В Ирландии число случаев заражения коронавирусом увеличилось до шести
Лента новостейМолния