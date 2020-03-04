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"Аэрофлот" получил самолет с кроватями и барной стойкой
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РИА Новости

"Аэрофлот" получил самолет с кроватями и барной стойкой

13:49 04.03.2020
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© Пресс-служба Airbus / Перейти в фотобанкДальнемагистральный широкофюзеляжный самолет Airbus A350-900 авиакомпании "Аэрофлот"
Дальнемагистральный широкофюзеляжный самолет Airbus A350-900 авиакомпании Аэрофлот
© Пресс-служба Airbus
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АЭРОПОРТ ШЕРЕМЕТЬЕВО, 4 мар - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" презентовала первый в РФ самолет Airbus A350 с индивидуальными кабинами, креслами, которые раскладываются в двухметровые кровати, и барной стойкой, передает корреспондент РИА Новости из московского аэропорта "Шереметьево".
В пресс-службе перевозчика отметили, что самолет начнет выполнять первые регулярные рейсы 6 марта. Эксплуатация нового типа воздушного судна позволит существенно расширить маршрутную сеть компании. К концу 2020 года парк "Аэрофлота" пополнят 11 самолетов этого типа. В текущем году А350 выйдет на новые направления: из Москвы в Осаку и Сингапур. Кроме того, запланированы полеты на популярных маршрутах - в Дели, Лондон, Нью-Йорк, Майами, Тель-Авив.
Пассажирский салон Airbus A350 "Аэрофлота" имеет трехклассную компоновку: бизнес (28 мест), комфорт (24 места) и эконом (264 места). В салоне бизнес-класса установлены кресла, которые раскладываются в двухметровую кровать. Кресла расположены в индивидуальных кабинах – сьютах. В каждой кабине в классе бизнес установлены индивидуальные мониторы размером 54 см. Еще одна особенность салона – барная стойка с напитками и закусками.
На борту Airbus A350 также предусмотрена уникальная система освещения с возможностью изменения цветовой гаммы в зависимости от этапа полета. Во всех классах обслуживания работает современная мультимедийная система с высокоскоростным доступом в интернет. В классах эконом и комфорт увеличено расстояние между креслами и угол наклона сидений.
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"Аэрофлот" разработал для новых Airbus A350 особый дизайн ливреи. Изображение российского триколора на киле стало крупнее, развевающийся флаг также украсил законцовки крыла. Нижняя часть фюзеляжа теперь окрашена в серебристый цвет вместо темно-синего, на ней размещено название компании. Первый самолет Airbus A350 в парке "Аэрофлота" назван в честь композитора Петра Чайковского.
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АэрофлотНовости компаний - Экономика
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