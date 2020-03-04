"Аэрофлот" получил самолет с кроватями и барной стойкой

АЭРОПОРТ ШЕРЕМЕТЬЕВО, 4 мар - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" презентовала первый в РФ самолет Airbus A350 с индивидуальными кабинами, креслами, которые раскладываются в двухметровые кровати, и барной стойкой, передает корреспондент РИА Новости из московского аэропорта "Шереметьево".

В пресс-службе перевозчика отметили, что самолет начнет выполнять первые регулярные рейсы 6 марта. Эксплуатация нового типа воздушного судна позволит существенно расширить маршрутную сеть компании. К концу 2020 года парк "Аэрофлота" пополнят 11 самолетов этого типа. В текущем году А350 выйдет на новые направления: из Москвы в Осаку и Сингапур. Кроме того, запланированы полеты на популярных маршрутах - в Дели, Лондон, Нью-Йорк, Майами, Тель-Авив.

Пассажирский салон Airbus A350 "Аэрофлота" имеет трехклассную компоновку: бизнес (28 мест), комфорт (24 места) и эконом (264 места). В салоне бизнес-класса установлены кресла, которые раскладываются в двухметровую кровать. Кресла расположены в индивидуальных кабинах – сьютах. В каждой кабине в классе бизнес установлены индивидуальные мониторы размером 54 см. Еще одна особенность салона – барная стойка с напитками и закусками.

На борту Airbus A350 также предусмотрена уникальная система освещения с возможностью изменения цветовой гаммы в зависимости от этапа полета. Во всех классах обслуживания работает современная мультимедийная система с высокоскоростным доступом в интернет. В классах эконом и комфорт увеличено расстояние между креслами и угол наклона сидений.