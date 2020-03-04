Голикова рассказала о разработке вакцин от коронавируса

НОВО-ОГАРЁВО, 4 мар - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что Россия разрабатывает вакцину от коронавируса по пяти направлениям в 13 вариантах.
"В настоящее время в Федеральном государственном научном центре "Вектор", который находится в Новосибирской области, идет разработка вакцин против новой коронавирусной инфекции по пяти направлениям и 13 вариантам", - сказала Голикова на совещании президента с правительством.
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Она отметила, что есть график наработки подобного рода препарата или вакцины.
"Мы стараемся как можно быстрее, насколько это возможно, ускорить разработку этих препаратов", - добавила Голикова.
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