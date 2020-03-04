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2020-03-04T14:14+0300
https://ria.ru/20200304/1568142767.html
Голикова рассказала о разработке вакцин от коронавируса
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РИА Новости

Голикова рассказала о разработке вакцин от коронавируса

13:46 04.03.2020 (обновлено: 14:14 04.03.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в защитном костюме в машине скорой помощи
Медицинский работник в защитном костюме в машине скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медицинский работник в защитном костюме в машине скорой помощи
НОВО-ОГАРЁВО, 4 мар - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что Россия разрабатывает вакцину от коронавируса по пяти направлениям в 13 вариантах.
"В настоящее время в Федеральном государственном научном центре "Вектор", который находится в Новосибирской области, идет разработка вакцин против новой коронавирусной инфекции по пяти направлениям и 13 вариантам", - сказала Голикова на совещании президента с правительством.
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Она отметила, что есть график наработки подобного рода препарата или вакцины.
"Мы стараемся как можно быстрее, насколько это возможно, ускорить разработку этих препаратов", - добавила Голикова.
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Коронавирус COVID-19РоссияРаспространение нового коронавирусаЗдоровье - ОбществоТатьяна Голикова
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