Вершинин обсудил с послом Сирии урегулирование ситуации в стране

"В ходе беседы состоялся обмен мнениями по проблематике урегулирования ситуации в Сирии и вокруг нее. Особое внимание уделялось развитию обстановки "на земле", перспективам продвижения политпроцесса, осуществляемого и ведомого самими сирийцами в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН, а также мерам по оказанию неотложной гуманитарной помощи нуждающемуся сирийскому населению", - сообщили в министерстве.