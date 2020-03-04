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Вершинин обсудил с послом Сирии урегулирование ситуации в стране
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РИА Новости

Вершинин обсудил с послом Сирии урегулирование ситуации в стране

13:46 04.03.2020
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин обсудил с сирийским послом в Москве Риядом Хаддадом урегулирование ситуации в САР, говорится в сообщении МИД РФ.
Вершинин принял Хаддада 4 марта по его просьбе.
"В ходе беседы состоялся обмен мнениями по проблематике урегулирования ситуации в Сирии и вокруг нее. Особое внимание уделялось развитию обстановки "на земле", перспективам продвижения политпроцесса, осуществляемого и ведомого самими сирийцами в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН, а также мерам по оказанию неотложной гуманитарной помощи нуждающемуся сирийскому населению", - сообщили в министерстве.
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Сергей ВершининРиад ХаддадСовет Безопасности ООНСирияВ мире
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