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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-03-04T17:49+0300
https://ria.ru/20200304/1568142685.html
Боевики в Идлибе отравились химоружием при попытке провокации
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/2/6/1564339255_0:311:3072:2039_1036x0_80_0_0_c124c688e66571273999f769f89abb8c.jpg
РИА Новости

Боевики в Идлибе отравились химоружием при попытке провокации

13:46 04.03.2020 (обновлено: 17:49 04.03.2020)
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© Михаил ВоскресенРазрушенные дома в населенном пункте ад-Дейр аш-Шаркий в Сирии на юго-востоке провинции Идлиб
Разрушенные дома в населенном пункте ад-Дейр аш-Шаркий в Сирии на юго-востоке провинции Идлиб
© Михаил Воскресен
Разрушенные дома в населенном пункте ад-Дейр аш-Шаркий в Сирии на юго-востоке провинции Идлиб. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Террористы планировали устроить провокацию с использованием химоружия в восточной части зоны деэскалации Идлиб, сообщили в российском Центре примирения враждующих сторон в Сирии (ЦПВС).
Отмечается, что неопровержимые доказательства этого были получены накануне в ходе атаки сирийских войск на боевиков группировки "Хайат Тахрир аш-Шам"*.

"В целях срыва продвижения сирийских правительственных войск в западных кварталах населенного пункта Серакиб и последующего выдвижения обвинений в применении ими химического оружия, 2 марта в темное время суток группа террористов численностью до 15 человек предприняла попытку взорвать фугасные боеприпасы вместе с емкостями, наполненными отравляющими химическими веществами".

ЦПВС
По данным ЦПВС, боевики нарушили герметичность одной из емкостей и произошла утечка химических веществ.
"Террористы получили сильные химические отравления, так и не сумев осуществить подрыв боеприпасов и реализовать провокацию", — добавили в Центре.
Там также подчеркнули, что у военных есть все данные, подтверждающие инцидент, их обнародуют в ближайшее время.
Ситуация в Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия Сирии открыла ответный огонь.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Вчера, 13:51Обострение ситуации в Идлибе
Эрдоган ожидает быстрого перемирия в Идлибе после встречи с Путиным
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Обострение ситуации в ИдлибеЦентр примирения враждующих сторон в СирииСирияВ мире
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Уверен без вышестоящих кураторов в белых касках и с офисом в лондоне здесь не обошлось
4 марта, 13:55
ВИВасилий Иванов
25700205
Всех отловить и поставить клизму.
4 марта, 13:47
vvab6
149831005
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