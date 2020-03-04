Боевики в Идлибе отравились химоружием при попытке провокации

Разрушенные дома в населенном пункте ад-Дейр аш-Шаркий в Сирии на юго-востоке провинции Идлиб. Архивное фото

Разрушенные дома в населенном пункте ад-Дейр аш-Шаркий в Сирии на юго-востоке провинции Идлиб

© Михаил Воскресен Разрушенные дома в населенном пункте ад-Дейр аш-Шаркий в Сирии на юго-востоке провинции Идлиб

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Террористы планировали устроить провокацию с использованием химоружия в восточной части зоны деэскалации Террористы планировали устроить провокацию с использованием химоружия в восточной части зоны деэскалации Идлиб , сообщили в российском Центре примирения враждующих сторон в Сирии (ЦПВС).

Отмечается, что неопровержимые доказательства этого были получены накануне в ходе атаки сирийских войск на боевиков группировки "Хайат Тахрир аш-Шам"*.

"В целях срыва продвижения сирийских правительственных войск в западных кварталах населенного пункта Серакиб и последующего выдвижения обвинений в применении ими химического оружия, 2 марта в темное время суток группа террористов численностью до 15 человек предприняла попытку взорвать фугасные боеприпасы вместе с емкостями, наполненными отравляющими химическими веществами". ЦПВС

По данным ЦПВС, боевики нарушили герметичность одной из емкостей и произошла утечка химических веществ.

"Террористы получили сильные химические отравления, так и не сумев осуществить подрыв боеприпасов и реализовать провокацию", — добавили в Центре.

Там также подчеркнули, что у военных есть все данные, подтверждающие инцидент, их обнародуют в ближайшее время.

Ситуация в Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия Сирии открыла ответный огонь.