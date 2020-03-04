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Богданов обсудил с послом Египта ситуацию в Сирии и Ливии
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РИА Новости

Богданов обсудил с послом Египта ситуацию в Сирии и Ливии

13:42 04.03.2020
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкCпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов
Cпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Cпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Замглавы МИД РФ, спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов провел в среду встречу с послом Египта в Москве Ихабом Насром, обсуждалось палестино-израильское урегулирование, а также ситуация в Сирии и Ливии, сообщили в российском министерстве.
Богданов принял египетского посла по его просьбе.
"В ходе беседы состоялось обсуждение актуальных вопросов региональной повестки дня с упором на палестино-израильское урегулирование, ситуацию в Сирии и Ливии", - говорится в сообщении.
"Были также затронуты практические аспекты дальнейшего укрепления российско-египетского многопланового взаимодействия, включая координацию позиций на международных площадках", - отметили в МИД.
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Обострение конфликта в ЛивииИхаб Талаат НасрВойна в СирииБлижний ВостокМихаил БогдановЛивияСирияВ мире
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