Богданов обсудил с послом Египта ситуацию в Сирии и Ливии

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Замглавы МИД РФ, спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов провел в среду встречу с послом Египта в Москве Ихабом Насром, обсуждалось палестино-израильское урегулирование, а также ситуация в Сирии и Ливии, сообщили в российском министерстве.
Богданов принял египетского посла по его просьбе.
"В ходе беседы состоялось обсуждение актуальных вопросов региональной повестки дня с упором на палестино-израильское урегулирование, ситуацию в Сирии и Ливии", - говорится в сообщении.
"Были также затронуты практические аспекты дальнейшего укрепления российско-египетского многопланового взаимодействия, включая координацию позиций на международных площадках", - отметили в МИД.