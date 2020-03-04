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В Индии проверяют на коронавирус пассажиров всех международных рейсов
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РИА Новости

В Индии проверяют на коронавирус пассажиров всех международных рейсов

13:41 04.03.2020 (обновлено: 14:07 04.03.2020)
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© AP Photo / Wong Maye-EКареты скорой помощи в Индии
Кареты скорой помощи в Индии
© AP Photo / Wong Maye-E
Кареты скорой помощи в Индии. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 4 мар – РИА Новости. Власти Индии начнут проверять на коронавирус пассажиров всех международных рейсов, сообщил глава министерства здравоохранения и поддержки семьи Индии Харш Вардхан.
"В настоящее время мы проводим досмотр рейсов, прибывающих из 12 стран. Теперь мы будем проводить досмотр всех пассажиров, прибывающих со всех международных рейсов", - сказал Вардхан на пресс-конференции в среду.
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"До вчерашнего дня мы проверили около 589 тысяч пассажиров в аэропортах, более полутора миллионов - в крупных и малых морских портах и более миллиона человек - на границе с Непалом", - добавил министр.
Он отметил, что под особым наблюдением находилось около 27 тысяч человек.
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