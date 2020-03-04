В Индии проверяют на коронавирус пассажиров всех международных рейсов

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 мар – РИА Новости. Власти Индии начнут проверять на коронавирус пассажиров всех международных рейсов, сообщил глава министерства здравоохранения и поддержки семьи Индии Харш Вардхан.
"В настоящее время мы проводим досмотр рейсов, прибывающих из 12 стран. Теперь мы будем проводить досмотр всех пассажиров, прибывающих со всех международных рейсов", - сказал Вардхан на пресс-конференции в среду.
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Ранее он сообщал, что общее число заразившихся коронавирусом в Индии составило 28 человек, трое из них выздоровели.
"До вчерашнего дня мы проверили около 589 тысяч пассажиров в аэропортах, более полутора миллионов - в крупных и малых морских портах и более миллиона человек - на границе с Непалом", - добавил министр.
Он отметил, что под особым наблюдением находилось около 27 тысяч человек.
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Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Жертвами болезни в Китае стал уже 2981 человек, почти 50 тысяч пациентов выздоровели.
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