В Индии проверяют на коронавирус пассажиров всех международных рейсов

"В настоящее время мы проводим досмотр рейсов, прибывающих из 12 стран. Теперь мы будем проводить досмотр всех пассажиров, прибывающих со всех международных рейсов", - сказал Вардхан на пресс-конференции в среду.

"До вчерашнего дня мы проверили около 589 тысяч пассажиров в аэропортах, более полутора миллионов - в крупных и малых морских портах и более миллиона человек - на границе с Непалом", - добавил министр.