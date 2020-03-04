Голикова рассказала о фейках о коронавирусе в соцсетях

"Должна сказать, что в последнее время в социальных сетях появляются фейковые сообщения о достаточно большом количестве заболевших на территории Российской Федерации и о том, что официальные власти скрывают эту информацию. Хочу еще раз доложить вам, что это не соответствует действительности", - сказала Голикова на совещании президента с правительством.