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Голикова рассказала о фейках о коронавирусе в соцсетях
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РИА Новости

Голикова рассказала о фейках о коронавирусе в соцсетях

13:40 04.03.2020 (обновлено: 14:00 04.03.2020)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкТатьяна Голикова во время брифинга по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России
Татьяна Голикова во время брифинга по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России
© РИА Новости / Александр Астафьев
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НОВО-ОГАРЕВО, 4 мар - РИА Новости. В соцсетях появляются фейковые сообщения о якобы большом числе заболевших коронавирусом в России, это не соответствует действительности, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Должна сказать, что в последнее время в социальных сетях появляются фейковые сообщения о достаточно большом количестве заболевших на территории Российской Федерации и о том, что официальные власти скрывают эту информацию. Хочу еще раз доложить вам, что это не соответствует действительности", - сказала Голикова на совещании президента с правительством.
Она отметила, что оперативный штаб и правительство, а также все органы власти, которые должны курировать эту ситуацию, а также регионы страны ведут строгую работу по профилактике проникновения на территорию РФ новой коронавирусной инфекции.
"И те данные, которые сейчас привела, являются истинными данными, за которые мы официально отвечаем", - добавила Голикова.
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Коронавирус COVID-19РоссияРаспространение нового коронавирусаКоронавирусыТатьяна ГоликоваОбщество
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