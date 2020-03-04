Голикова рассказала о фейках о коронавирусе в соцсетях

НОВО-ОГАРЕВО, 4 мар - РИА Новости. В соцсетях появляются фейковые сообщения о якобы большом числе заболевших коронавирусом в России, это не соответствует действительности, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Должна сказать, что в последнее время в социальных сетях появляются фейковые сообщения о достаточно большом количестве заболевших на территории Российской Федерации и о том, что официальные власти скрывают эту информацию. Хочу еще раз доложить вам, что это не соответствует действительности", - сказала Голикова на совещании президента с правительством.
Она отметила, что оперативный штаб и правительство, а также все органы власти, которые должны курировать эту ситуацию, а также регионы страны ведут строгую работу по профилактике проникновения на территорию РФ новой коронавирусной инфекции.
"И те данные, которые сейчас привела, являются истинными данными, за которые мы официально отвечаем", - добавила Голикова.