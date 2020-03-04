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2020-03-04T13:38+0300
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В России не будут ограничивать продажи медицинских масок
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РИА Новости

В России не будут ограничивать продажи медицинских масок

13:38 04.03.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПродажа медицинских масок
Продажа медицинских масок
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Продажа медицинских масок. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Решения о запрете поставок медицинских масок в Китай связано с действиями перекупщиков, но в России их продажа ограничена не будет, а динамика цен будет отслеживаться, сообщил журналистам министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
Правительство РФ ввело запрет на вывоз из России ряда видов медицинских изделий, включая медицинские маски. Запрет действует по 1 июня 2020 года и не распространяется на международную гуманитарную помощь, вывоз гражданами для личного пользования одноразовых товаров.
Продажа медицинских масок
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"У нас ограничений внутри страны нет никаких", - сказал Мантуров, отвечая на вопрос, есть ли ограничения на продажу масок внутри страны и планируется ли их вводить.
"Давайте будем отслеживать, как эта тенденция будет формироваться", - добавил он, отвечая на вопрос о том, стоит ли ждать снижения стоимости масок после введения запрета на экспорт.
Министр подчеркнул, что решение о запрете вывоза было принято правительством своевременно, исходя из того, что "сейчас сложилась нездоровая ситуация, связанная с тем, что в аптеках скупаются спекулянтами медицинские изделия, в частности, маски, которые затем вывозятся за рубеж".
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Коронавирус COVID-19РоссияРаспространение нового коронавирусаХубэйДенис МантуровВОЗМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)КитайОбщество
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