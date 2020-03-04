В России не будут ограничивать продажи медицинских масок

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Решения о запрете поставок медицинских масок в Китай связано с действиями перекупщиков, но в России их продажа ограничена не будет, а динамика цен будет отслеживаться, сообщил журналистам министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
Правительство РФ ввело запрет на вывоз из России ряда видов медицинских изделий, включая медицинские маски. Запрет действует по 1 июня 2020 года и не распространяется на международную гуманитарную помощь, вывоз гражданами для личного пользования одноразовых товаров.
"У нас ограничений внутри страны нет никаких", - сказал Мантуров, отвечая на вопрос, есть ли ограничения на продажу масок внутри страны и планируется ли их вводить.
"Давайте будем отслеживать, как эта тенденция будет формироваться", - добавил он, отвечая на вопрос о том, стоит ли ждать снижения стоимости масок после введения запрета на экспорт.
Министр подчеркнул, что решение о запрете вывоза было принято правительством своевременно, исходя из того, что "сейчас сложилась нездоровая ситуация, связанная с тем, что в аптеках скупаются спекулянтами медицинские изделия, в частности, маски, которые затем вывозятся за рубеж".
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Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Жертвами болезни в Китае стал уже 2981 человек, почти 50 тысяч пациентов выздоровели. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 72 странах. Число зараженных превысило 10 тысяч, скончались более 160 человек.