В России не будут ограничивать продажи медицинских масок

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Решения о запрете поставок медицинских масок в Решения о запрете поставок медицинских масок в Китай связано с действиями перекупщиков, но в России их продажа ограничена не будет, а динамика цен будет отслеживаться, сообщил журналистам министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Правительство РФ ввело запрет на вывоз из России ряда видов медицинских изделий, включая медицинские маски. Запрет действует по 1 июня 2020 года и не распространяется на международную гуманитарную помощь, вывоз гражданами для личного пользования одноразовых товаров.

"У нас ограничений внутри страны нет никаких", - сказал Мантуров, отвечая на вопрос, есть ли ограничения на продажу масок внутри страны и планируется ли их вводить.

"Давайте будем отслеживать, как эта тенденция будет формироваться", - добавил он, отвечая на вопрос о том, стоит ли ждать снижения стоимости масок после введения запрета на экспорт.

Министр подчеркнул, что решение о запрете вывоза было принято правительством своевременно, исходя из того, что "сейчас сложилась нездоровая ситуация, связанная с тем, что в аптеках скупаются спекулянтами медицинские изделия, в частности, маски, которые затем вывозятся за рубеж".