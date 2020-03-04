Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-04T13:43+0300
https://ria.ru/20200304/1568142044.html
В подмосковном детсаду воспитанники отравились средством от грызунов
https://cdn24.img.ria.ru/images/155299/81/1552998138_0:63:3072:1791_1036x0_80_0_0_1e09211935385a622d80f361c4dfa7c4.jpg
РИА Новости

В подмосковном детсаду воспитанники отравились средством от грызунов

13:35 04.03.2020 (обновлено: 13:43 04.03.2020)
316
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкИгрушка в палате детской больницы
Игрушка в палате детской больницы
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Игрушка в палате детской больницы. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Следствие выясняет обстоятельства отравления пяти воспитанников детского сада, которые могли съесть средство против грызунов и были госпитализированы, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий.
По ее словам, 3 марта в правоохранительные органы Воскресенского городского округа поступило сообщение, что в приемный покой городской больницы из дошкольного учреждения доставлены пять воспитанников 2015 года рождения с диагнозом "отравление химическим веществом".
"По предварительным данным следствия, один из детей, находясь в детском саду, взял с полки химическое вещество для уничтожения грызунов, после чего раздал его другим воспитанникам, которые его съели", - сказала Врадий.
Детей, по ее словам, госпитализировали и провели им промывание желудка. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угождает, дети находятся на амбулаторном лечении.
Автомобиль Следственного комитета РФ
13 декабря 2018, 11:51
В Казани возбудили дело после отравления школьников крысиным ядом
"Следователями проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий с целью установления всех обстоятельств произошедшего. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы", - добавила Врадий.
Прокуратура Московской области организовала проверку по факту отравления пяти детей в детском саду в городе Белоозерский городского округа Воскресенск. "В ходе прокурорской проверки будет дана правовая оценка действиям ответственных должностных лиц детского сада. По итогам проверки будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
010421
Обсудить 0
Ольга ВрадийМосковская область (Подмосковье)ВоскресенскПроисшествия
Рекомендуем
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Великом Новгороде подросток попал в больницу из-за поведения в школе
Новый логотип компании BMW
BMW сменила логотип
Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами правительства. 4 марта 2020
Путин попросил правительство доложить о ситуации с коронавирусом
Татьяна Голикова во время брифинга по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России
Голикова рассказала о фейках о коронавирусе в соцсетях
Мемориал в память о погибших при пожаре в ТЦ Зимняя вишня
Очевидец трагедии в "Зимней вишне" рассказал в суде об ошибке пожарных
Писатель, сценарист Гузель Яхина
Шаймиев и Яхина получили премии правительства в области культуры
Посол Швейцарии Ив Россье и глава Калужской области Анатолий Артамонов во время посещения завода Калугапутьмаш
Посол Швейцарии и глава Калужской области посетили "Калугапутьмаш"
Разрушенные дома в населенном пункте ад-Дейр аш-Шаркий в Сирии на юго-востоке провинции Идлиб
Боевики в Идлибе отравились химоружием при попытке провокации
Здание Следственного комитета РФ
СК обвинил полковника ВСУ в обстреле гражданских объектов в Донбассе
В городе Йошкар-Оле на улице обнаружено тело новорожденного
В Йошкар-Оле на улице нашли тело младенца
Телевизионный пульт в руке пожилого мужчины
Провайдер простил долг пенсионеру, случайно подписавшемуся на эротику
Кипрская полиция
На Кипре в офисе издания Cyprus Times взорвалась бомба
Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене.
Зеленский недоволен работой правительства в угольной сфере
Здание Государственной Думы РФ
В ГД одобрили наказание за нарушения на голосовании по Конституции
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК завел уголовное дело на мэра города в Волгоградской области
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:07Россиянам рассказали, как правильно есть яблоки
02:58В Москве следователи проверят заявления СМИ об избиении двойняшек
02:54Биржи США закрылись ростом на фоне финансирования борьбы с COVID-19
02:49В Подольске начнется процесс по делу Александра Шестуна
02:46В Сирии сообщили об успешном отражении израильской ракетной атаки
02:43В Москве суд приступит к рассмотрению дела "Черного блока"
02:40В четвертый раз за сорок лет архитектурный "Оскар" достался женщинам
02:39"Хрен редьки не слаще": экс-депутат Рады оценил смену премьера Украины
02:34В Чили подтвердили третий случай заболевания коронавирусом
02:26Израильская армия не комментирует сообщения об ударах по Сирии
02:20Источник сообщил о пострадавших при взрыве боеприпаса под Мурманском
02:12Мосгорсуд рассмотрит жалобу по делу розыгрыша с "коронавирусом"
02:11В Сирии заявили, что отражают ракетную атаку Израиля в Кунейтре
01:56Сирийские ПВО отражают атаку в небе над городом Хомс
01:42Эксперт оценила слова Смирнова о "ненужности" образования для девочек
01:42Правительство обсудит выплаты к 75-летию Победы
01:34Сандерс выпустил ролик с комплиментами Обамы в свой адрес
01:28В Киеве надеются на новые санкций ЕС к России из-за сообщения с Крымом
01:17В Ирландии число случаев заражения коронавирусом увеличилось до шести
01:06Губернатор Нью-Йорка обещает "десятки и десятки" зараженных COVID-19
Лента новостейМолния