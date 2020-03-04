В подмосковном детсаду воспитанники отравились средством от грызунов

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Следствие выясняет обстоятельства отравления пяти воспитанников детского сада, которые могли съесть средство против грызунов и были госпитализированы, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий.
По ее словам, 3 марта в правоохранительные органы Воскресенского городского округа поступило сообщение, что в приемный покой городской больницы из дошкольного учреждения доставлены пять воспитанников 2015 года рождения с диагнозом "отравление химическим веществом".
"По предварительным данным следствия, один из детей, находясь в детском саду, взял с полки химическое вещество для уничтожения грызунов, после чего раздал его другим воспитанникам, которые его съели", - сказала Врадий.
Детей, по ее словам, госпитализировали и провели им промывание желудка. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угождает, дети находятся на амбулаторном лечении.
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"Следователями проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий с целью установления всех обстоятельств произошедшего. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы", - добавила Врадий.
Прокуратура Московской области организовала проверку по факту отравления пяти детей в детском саду в городе Белоозерский городского округа Воскресенск. "В ходе прокурорской проверки будет дана правовая оценка действиям ответственных должностных лиц детского сада. По итогам проверки будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - говорится в сообщении надзорного ведомства.