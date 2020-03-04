СК выяснит обстоятельства смерти осужденного в калининградской колонии

КАЛИНИНГРАД, 4 мар - РИА Новости. Следователи следственного управления СК России по Калининградской области начали доследственную проверку по факту смерти в колонии 19-летнего осужденного, сообщила РИА Новости представитель СУСК Наталья Гацко.
"По факту смерти в исправительном учреждении 19-летнего осужденного следственными органами регионального управления Следственного комитета проводится доследственная проверка, выясняются обстоятельства", - сказала Гацко.
Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, молодой человек, находившийся в колонии в городе Гвардейске за грабеж с сентября 2019 года, мог покончить с собой. Его тело обнаружили в штрафном изоляторе.
12 декабря 2019, 10:58В Югре заключенный умер в колонии-поселении