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2020-03-04T13:34+0300
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СК выяснит обстоятельства смерти осужденного в калининградской колонии
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РИА Новости

СК выяснит обстоятельства смерти осужденного в калининградской колонии

13:34 04.03.2020
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
КАЛИНИНГРАД, 4 мар - РИА Новости. Следователи следственного управления СК России по Калининградской области начали доследственную проверку по факту смерти в колонии 19-летнего осужденного, сообщила РИА Новости представитель СУСК Наталья Гацко.
"По факту смерти в исправительном учреждении 19-летнего осужденного следственными органами регионального управления Следственного комитета проводится доследственная проверка, выясняются обстоятельства", - сказала Гацко.
Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, молодой человек, находившийся в колонии в городе Гвардейске за грабеж с сентября 2019 года, мог покончить с собой. Его тело обнаружили в штрафном изоляторе.
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