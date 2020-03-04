Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-04T15:17+0300
https://ria.ru/20200304/1568141924.html
BMW сменила логотип
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568142079_14:0:1010:560_1036x0_80_0_0_ea70d4a6b0f2bc878d7a0ca0b9c9f9c7.jpg
РИА Новости

BMW сменила логотип

13:35 04.03.2020 (обновлено: 15:17 04.03.2020)
62511
© Фото : BMW AG 2020Новый логотип компании BMW
Новый логотип компании BMW
© Фото : BMW AG 2020
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Немецкий автоконцерн BMW показал свой новый двухмерный логотип без привычной черной заливки круга. Синие и белые секторы — символы флага Баварии — остались на месте.
Как пояснили в компании, новая эмблема должна привлечь молодых покупателей, которые хорошо ориентируются на рынке цифровых технологий. По словам Йенса Тимера, логотип символизирует открытость и ясность.
Первым автомобилем, на котором появится обновленный логотип, станет BMW i4. Серийная версия модели появится в следующем году.
В последний раз BMW обновляла логотип в 1997-м.
68137291813347
Обсудить 17
АвтоBMW AGГермания
Популярные комментарии
заднеприводные для заднеприводных.
4 марта, 13:38
dayzzgone 1
302220038
Интересно, сколько денег потратили на подобный "ребрендинг"? ;-)
4 марта, 13:41
Владислав Леончук
7132001
Рекомендуем
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным по случаю 30-летия ЛДПР
Жириновский станцевал под трек Little Big
Участники группы LITTLE BIG во время концерта в Москве
Украинская певица оказалась в центре скандала из-за поста о Little Big
Самолеты ВКС России с гиперзвуковыми ракетами Кинжал
В Пентагоне объяснили превосходство России в гиперзвуковом оружии
Президент России Владимир Путин
Путин рассказал об идущих из-за границы фейках по коронавирусу
Разрушенные дома в населенном пункте ад-Дейр аш-Шаркий в Сирии на юго-востоке провинции Идлиб
Боевики в Идлибе отравились химоружием при попытке провокации
Московский Кремль
В Кремле прокомментировали ситуацию с доходами россиян
Стенд Сбербанка
Сбербанк смоделировал распространение коронавируса в России
Сирийские боевики обстреливают позиции правительственных сил в провинции Идлиб. 4 марта 2020
Асад заявил об отсутствии враждебных действий Сирии против Турции
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам встречи
В Турции рассказали об ожиданиях от встречи Путина и Эрдогана
Пробиотики
Ученые назвали продукты, которые снимают стресс и улучшают сон
Девочки Луна и Деми (справа) с врожденным невусом
Еще одна девочка из США прилетает к врачам в Краснодар удалять пятно
Ситуация в городе Саракиб провинции Идлиб
Со щитом или на щите: как сирийская армия отстояла Саракиб
Побережье Черного моря в Коктебеле
В Крыму снизили цены на отдых
Зеленский отказался пожать руку депутату Рады
"Не переходите на личности": Зеленский отказался пожать руку депутату
Президент Сирии Башар Асад во время интервью
Асад назвал следующую после Идлиба цель сирийской армии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:07Россиянам рассказали, как правильно есть яблоки
02:58В Москве следователи проверят заявления СМИ об избиении двойняшек
02:54Биржи США закрылись ростом на фоне финансирования борьбы с COVID-19
02:49В Подольске начнется процесс по делу Александра Шестуна
02:46В Сирии сообщили об успешном отражении израильской ракетной атаки
02:43В Москве суд приступит к рассмотрению дела "Черного блока"
02:40В четвертый раз за сорок лет архитектурный "Оскар" достался женщинам
02:39"Хрен редьки не слаще": экс-депутат Рады оценил смену премьера Украины
02:34В Чили подтвердили третий случай заболевания коронавирусом
02:26Израильская армия не комментирует сообщения об ударах по Сирии
02:20Источник сообщил о пострадавших при взрыве боеприпаса под Мурманском
02:12Мосгорсуд рассмотрит жалобу по делу розыгрыша с "коронавирусом"
02:11В Сирии заявили, что отражают ракетную атаку Израиля в Кунейтре
01:56Сирийские ПВО отражают атаку в небе над городом Хомс
01:42Эксперт оценила слова Смирнова о "ненужности" образования для девочек
01:42Правительство обсудит выплаты к 75-летию Победы
01:34Сандерс выпустил ролик с комплиментами Обамы в свой адрес
01:28В Киеве надеются на новые санкций ЕС к России из-за сообщения с Крымом
01:17В Ирландии число случаев заражения коронавирусом увеличилось до шести
01:06Губернатор Нью-Йорка обещает "десятки и десятки" зараженных COVID-19
Лента новостейМолния