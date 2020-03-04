BMW сменила логотип

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Немецкий автоконцерн BMW показал свой новый двухмерный логотип без привычной черной заливки круга. Синие и белые секторы — символы флага Баварии — остались на месте.
Как пояснили в компании, новая эмблема должна привлечь молодых покупателей, которые хорошо ориентируются на рынке цифровых технологий. По словам Йенса Тимера, логотип символизирует открытость и ясность.
Первым автомобилем, на котором появится обновленный логотип, станет BMW i4. Серийная версия модели появится в следующем году.
В последний раз BMW обновляла логотип в 1997-м.