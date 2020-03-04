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Во Вьетнаме сняли карантин с поселка, где была вспышка коронавируса
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РИА Новости

Во Вьетнаме сняли карантин с поселка, где была вспышка коронавируса

13:33 04.03.2020
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© REUTERS / Kham Профилактика распространения коронавируса во Вьетнаме
Профилактика распространения коронавируса во Вьетнаме
© REUTERS / Kham
Профилактика распространения коронавируса во Вьетнаме
БАНГКОК, 4 мар - РИА Новости. Министерство здравоохранения Вьетнама объявило о снятии с 00.00 среды, 4 марта, карантина с поселка Сон Лой в провинции Виньфук, в которой 11 местных жителей переболели коронавирусом, сообщает в среду вьетнамское государственное новостное агентство VNA.
Карантин поселка с десятитысячным населением с полным запретом въезда и выезда соблюдался 20 дней после того, как семь жителей поселка и еще четыре жителя провинции заразились коронавирусом. Первые пациенты, от которых вирус перешел к остальным, в том числе к трехмесячному ребенку, в середине января вернулись домой после многомесячной практики на предприятии в китайском городе Ухань, центре распространения коронавируса. От них заразились члены их семей и друзья, сообщает агентство.
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Карантин продлился по решению местных властей почти на неделю дольше 14 дней, рекомендованных минздравом Вьетнама, несмотря на тот факт, что все 11 заболевших выздоровели и выписались из больниц 24 февраля.
За время карантина в поселке Сон Лой и провинции Виньфук не было зарегистрировано новых случаев заражения, сообщает агентство, добавляя, что последний известный случай коронавируса во Вьетнаме был зарегистрирован 13 февраля.
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