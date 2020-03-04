В Калининграде начали ежедневно дезинфицировать общественный транспорт

КАЛИНИНГРАД, 4 мар - РИА Новости. Общественный муниципальный транспорт в Калининграде начали дезинфицировать от вирусов и бактерий в ежедневном режиме, сообщила пресс-служба городской администрации на своей официальной странице в Facebook.
"Начиная с сегодняшнего дня такие процедуры станут обязательными и ежедневными. Медики обрабатывают салоны всех городских автобусов, троллейбусов и трамваев специальным антибактериальным и антивирусным раствором. Данное средство используется в профессиональной уборке, оно не содержит хлора и после нанесения абсолютно безвредно для человека или животных", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что сначала все поверхности в салоне моют, обезжиривают, затем наносят профессиональное дезинфицирующее средство. Через 60 минут поверхность считается свободной от вирусов, салон протирают насухо. Обычно дезинфекция проводится раз в неделю или в 10 дней, сейчас решено проводить процедуру ежедневно.
В мэрии добавили, что в транспорте также разместили плакаты, напоминающие горожанам о необходимости мыть после улицы руки и рекомендующие остаться дома в случае недомогания.