В Калининграде начали ежедневно дезинфицировать общественный транспорт

"Начиная с сегодняшнего дня такие процедуры станут обязательными и ежедневными. Медики обрабатывают салоны всех городских автобусов, троллейбусов и трамваев специальным антибактериальным и антивирусным раствором. Данное средство используется в профессиональной уборке, оно не содержит хлора и после нанесения абсолютно безвредно для человека или животных", - говорится в сообщении.