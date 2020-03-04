В Москве завершат кронирование деревьев раньше срока

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Работы по формовочной обрезке деревьев завершатся в Москве раньше срока из-за теплой погоды, всего кронируют 31 тысячу деревьев, сообщил журналистам руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.
"Тридцать одна тысяча деревьев была подвержена формовочной обрезке, из них 14 тысяч - это деревья, которые росли под ЛЭП, на коммуникациях. Там обрезка была более серьезной, потому что там обрезаются крупные деревья и сучья, которые могут повредить автомобили, которые стоят под этими деревьями, провода либо другие коммуникации", - рассказал Кульбачевский.
Также он добавил, что в этом году из-за теплой погоды работы по формовочной обрезке будут завершены раньше срока - до 11 марта.
"Тополя обрезаются более тщательно, остается только ствол, в связи с тем, что этот ствол уже в мае даст намного больше новых побегов, чем обрезано, в этом смысле за тополя мы не переживаем", - сказал Кульбачевский, отвечая на вопрос об особом отношении к тополям.
Ранее в соцсетях жители выразили обеспокоенность кронированием деревьев, полагая, что после этого они могут погибнуть.
Отвечая на вопрос об обеспокоенности судьбой кронированных деревьев, Кульбачевский подчеркнул, что если правильно проведена формовочная обрезка, то дерево не погибнет. И добавил, что в этих работах принимают участие исключительно обученные люди.