В Москве завершат кронирование деревьев раньше срока

"Тридцать одна тысяча деревьев была подвержена формовочной обрезке, из них 14 тысяч - это деревья, которые росли под ЛЭП, на коммуникациях. Там обрезка была более серьезной, потому что там обрезаются крупные деревья и сучья, которые могут повредить автомобили, которые стоят под этими деревьями, провода либо другие коммуникации", - рассказал Кульбачевский.