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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-03-04T13:26+0300
https://ria.ru/20200304/1568141562.html
Россия зафиксировала 45 нарушений перемирия в Сирии за сутки
https://cdn24.img.ria.ru/images/156019/92/1560199258_0:146:2730:1682_1036x0_80_0_0_cbfb31a580ad4bb0e81331bbc686304f.jpg
РИА Новости

Россия зафиксировала 45 нарушений перемирия в Сирии за сутки

13:26 04.03.2020
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкБронеавтомобили военной полиции РФ в Сирии
Бронеавтомобили военной полиции РФ в Сирии
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
Бронеавтомобили военной полиции РФ в Сирии. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Россия в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии за сутки зафиксировала 45 нарушений, Турция - 44, сообщается в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 45 фактов открытия огня в провинциях: Латакия – 18, Идлиб – 15, Алеппо – 11, Хама – один. Турецкой частью представительства зафиксировано 44 факта открытия огня в провинциях: Идлиб – 41, Алеппо – три", - говорится в тексте бюллетеня.
Отмечается, что в течение суток Центром по примирению были проведены три гуманитарные акции - в населенных пунктах Хавва (провинция Идлиб), Ханик-Фаукани (провинция Алеппо) и Димашк (провинция Ракка) выдано по 250 продовольственных наборов.
Пограничный переход Насиб на сирийско-иорданской границе
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