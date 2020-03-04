Россия зафиксировала 45 нарушений перемирия в Сирии за сутки

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 45 фактов открытия огня в провинциях: Латакия – 18, Идлиб – 15, Алеппо – 11, Хама – один. Турецкой частью представительства зафиксировано 44 факта открытия огня в провинциях: Идлиб – 41, Алеппо – три", - говорится в тексте бюллетеня.

Отмечается, что в течение суток Центром по примирению были проведены три гуманитарные акции - в населенных пунктах Хавва (провинция Идлиб), Ханик-Фаукани (провинция Алеппо) и Димашк (провинция Ракка) выдано по 250 продовольственных наборов.