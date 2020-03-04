Шумаков стал постпредом РФ при Всемирной метеорологической организации

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил на должность постоянного представителя РФ при Всемирной метеорологической организации главу Росгидромета Игоря Шумакова, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"Назначить руководителя Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Игоря Шумакова постоянным представителем РФ при Всемирной метеорологической организации, освободив от указанных обязанностей Максима Яковенко", - говорится в распоряжении.
Мишустин также поручил МИД проинформировать генсекретаря Всемирной метеорологической организации о назначении постоянного представителя РФ.