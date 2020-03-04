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Шумаков стал постпредом РФ при Всемирной метеорологической организации
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РИА Новости

Шумаков стал постпредом РФ при Всемирной метеорологической организации

13:26 04.03.2020
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© Фото : Фото предоставлено РосгидрометомРуководитель Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) Игорь Анатольевич Шумаков
Руководитель Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) Игорь Анатольевич Шумаков
© Фото : Фото предоставлено Росгидрометом
Руководитель Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) Игорь Анатольевич Шумаков. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил на должность постоянного представителя РФ при Всемирной метеорологической организации главу Росгидромета Игоря Шумакова, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"Назначить руководителя Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Игоря Шумакова постоянным представителем РФ при Всемирной метеорологической организации, освободив от указанных обязанностей Максима Яковенко", - говорится в распоряжении.
Мишустин также поручил МИД проинформировать генсекретаря Всемирной метеорологической организации о назначении постоянного представителя РФ.
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РоссияИгорь ШумаковВсемирная метеорологическая организацияМихаил МишустинФедеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет)Политика
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