Шумаков стал постпредом РФ при Всемирной метеорологической организации

"Назначить руководителя Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Игоря Шумакова постоянным представителем РФ при Всемирной метеорологической организации, освободив от указанных обязанностей Максима Яковенко", - говорится в распоряжении.