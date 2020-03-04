В Москве рассказали о последствиях аномально теплой погоды

"Понятно, что аномальная погода воздействует непосредственно на живой организм, на всю природу, в том числе и на человека. Но во всех природных механизмах есть способность к адаптации. Я не вижу серьезных угроз из-за этой зимы, что что-то в природе поменяется или произойдет. Мы с вами адаптируемся, то же самое и растения, и животные, и насекомые", - рассказал Кульбачевский.