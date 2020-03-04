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2020-03-04T13:25+0300
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В Москве рассказали о последствиях аномально теплой погоды
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РИА Новости

В Москве рассказали о последствиях аномально теплой погоды

13:25 04.03.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваТеплая погода в Москве
Теплая погода в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Аномально теплая московская зима не станет серьезной угрозой для природы, все живое адаптируется, сообщил РИА Новости руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.
"Понятно, что аномальная погода воздействует непосредственно на живой организм, на всю природу, в том числе и на человека. Но во всех природных механизмах есть способность к адаптации. Я не вижу серьезных угроз из-за этой зимы, что что-то в природе поменяется или произойдет. Мы с вами адаптируемся, то же самое и растения, и животные, и насекомые", - рассказал Кульбачевский.
Аномально теплая зима наблюдалась в этом году в столице. Так, январь текущего года стал самым теплым в истории метеонаблюдений, снег выпал в столице лишь в середине января. При этом уже в январе в столице расцвели первые подснежники, а на прошлой неделе на два месяца раньше срока зацвел орешник. Температурная аномалия, по данным синоптиков, текущей зимой составила порядка плюс 7,7 градуса.
Мужчина в Коломенском парке в Москве
3 марта, 17:39
Синоптики рассказали о погоде в Москве в выходные
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Антон КульбачевскийМоскваОбщество
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