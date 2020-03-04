В Сирию за сутки вернулись более 670 беженцев из-за рубежа

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 677 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 235 человек (женщин – 70, детей – 120), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 442 человека (женщин – 133, детей – 225)", - говорится в тексте бюллетеня.