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Туризм
2020-03-04T15:56+0300
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Анталья рассчитывает принять шесть миллионов россиян в этом году
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РИА Новости

Анталья рассчитывает принять шесть миллионов россиян в этом году

15:56 04.03.2020
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкРоссийские туристы в Анталье
Российские туристы в Анталье
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Российский турпоток в Анталью за первые два месяца 2020 года в годовом выражении вырос почти на 50 процентов, сообщает АТОР.
Управление культуры и туризма турецкой провинции опубликовало статистику иностранного турпотока с начала года. В январе-феврале на анталийском побережье побывало почти 389 тысяч зарубежных туристов, что на 30 процентов превысило показатель за аналогичный период 2019 года.
Среди них 103 тысячи – это россияне, это почти на 50 процентов выше, чем за аналогичный период прошлого года.
В прошлом году курорты Антальи посетило более 5,5 миллиона россиян. Власти турецкой провинции прогнозируют, что российский турпоток сюда в 2020 году превысит шесть миллионов человек.
В целом же в Анталье по итогам этого года ждут 18 миллионов иностранных туристов (в 2019 году иностранный турпоток составил 15 млн человек).
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