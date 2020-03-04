Анталья рассчитывает принять шесть миллионов россиян в этом году

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Российский турпоток в Анталью за первые два месяца 2020 года в годовом выражении вырос почти на 50 процентов, Российский турпоток в Анталью за первые два месяца 2020 года в годовом выражении вырос почти на 50 процентов, сообщает АТОР.

Управление культуры и туризма турецкой провинции опубликовало статистику иностранного турпотока с начала года. В январе-феврале на анталийском побережье побывало почти 389 тысяч зарубежных туристов, что на 30 процентов превысило показатель за аналогичный период 2019 года.

Среди них 103 тысячи – это россияне, это почти на 50 процентов выше, чем за аналогичный период прошлого года.

В прошлом году курорты Антальи посетило более 5,5 миллиона россиян. Власти турецкой провинции прогнозируют, что российский турпоток сюда в 2020 году превысит шесть миллионов человек.