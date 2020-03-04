Десять жителей Иркутска отравились салатом из супермаркета

"По сообщению средств массовой информации об отравлении жителей г. Иркутска начата доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ (сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности), - говорится в сообщении.

Отмечается, что, по предварительным данным, в больницу с признаками отравления поступили 10 человек. Все обратившиеся пояснили, что накануне они употребляли в пищу салат, купленный в одной из сетей супермаркетов. Сотрудники Роспотребнадзора проводят проверку.