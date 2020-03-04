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2020-03-04T14:01+0300
https://ria.ru/20200304/1568141148.html
Роухани прокомментировал предложение США о помощи Ирану
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РИА Новости

Роухани прокомментировал предложение США о помощи Ирану

13:18 04.03.2020 (обновлено: 14:01 04.03.2020)
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент Ирана Хасан Роухани
Президент Ирана Хасан Роухани
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент Ирана Хасан Роухани. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 4 мар – РИА Новости. США, предложив помощь Ирану в связи с коронавирусом, лишь надели "маску сострадания", если Вашингтон реально хочет помочь, пусть снимет санкции, заявил в среду президент Ирана Хасан Роухани.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов помочь Ирану в борьбе с новым коронавирусом, однако Тегеран должен об этом попросить. Кроме того, госсекретарь США Майк Помпео указывал, что Иран мог скрывать крайне важную информацию по вспышке коронавируса в стране.
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"Они, надев маску сострадания, высказались, мол, мы хотим помочь иранскому народу. Если вы действительно говорите правду, снимите санкции, по крайней мере с лекарств. Это первый шаг. Скажите, что до сих пор совершали ошибки в отношении Ирана и просите прощения", - сказал Роухани, чьи слова приводятся на его официальном сайте.
Он также повторил, что Иран постарается преодолеть кризис с коронавирусом в кратчайшие сроки и с минимальными потерями. По его словам, коронавирус затронул практически все провинции страны.
Роухани также отверг заявления о том, что власти не говорят правду о коронавирусе: "С первого дня, как мы почувствовали, что вирус проник в страну, тогда же министерству здравоохранения было сказано сообщать населению всю информацию и данные и ничего не утаивать".
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил во вторник, что тему нельзя игнорировать, но и не стоит раздувать.
На данный момент с 19 февраля в Иране зафиксированы более 2,3 тысячи случаев заражения коронавирусом, из них 77 человек погибли, 435 выздоровели.
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаХасан РоуханиКоронавирусыДональд ТрампИранСШАВ мире
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