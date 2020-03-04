Роухани прокомментировал предложение США о помощи Ирану

ТЕГЕРАН, 4 мар – РИА Новости. США , предложив помощь Ирану в связи с коронавирусом, лишь надели "маску сострадания", если Вашингтон реально хочет помочь, пусть снимет санкции, заявил в среду президент Ирана Хасан Роухани.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов помочь Ирану в борьбе с новым коронавирусом , однако Тегеран должен об этом попросить. Кроме того, госсекретарь США Майк Помпео указывал, что Иран мог скрывать крайне важную информацию по вспышке коронавируса в стране.

"Они, надев маску сострадания, высказались, мол, мы хотим помочь иранскому народу. Если вы действительно говорите правду, снимите санкции, по крайней мере с лекарств. Это первый шаг. Скажите, что до сих пор совершали ошибки в отношении Ирана и просите прощения", - сказал Роухани, чьи слова приводятся на его официальном сайте.

Он также повторил, что Иран постарается преодолеть кризис с коронавирусом в кратчайшие сроки и с минимальными потерями. По его словам, коронавирус затронул практически все провинции страны.

Роухани также отверг заявления о том, что власти не говорят правду о коронавирусе: "С первого дня, как мы почувствовали, что вирус проник в страну, тогда же министерству здравоохранения было сказано сообщать населению всю информацию и данные и ничего не утаивать".

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил во вторник, что тему нельзя игнорировать, но и не стоит раздувать.