Глава "Трезвой России" призвал ввести запрет на производство снюса

"Введите мораторий, полный запрет на производство и продажу. Разберитесь, наведите порядок. И если вы считаете, что в каком-то сегментированном формате эта продукция имеет право на жизнь, потом уже её вводите на рынок. Но под угрозой сегодня дети... Должен быть федеральный законопроект, который должен блокировать производство и продажу. Точка", - отметил Хамзаев.