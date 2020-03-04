Глава "Трезвой России" призвал ввести запрет на производство снюса

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Член Общественной палаты РФ, глава "Трезвой России" Султан Хамзаев призвал ввести полный запрет на производство и продажу снюса, по его словам, необходимо разработать целенаправленный федеральный законопроект.
"Нужно просто взять и запретить и производство, и продажу. Всё. Пока нам говорят только о запрете продажи", - рассказал Хамзаев в рамках общественных слушаний.
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Приведённая Хамзаевым статистика, составленная по результатам опроса ОП РФ в 2019 году, показывает, что 70% молодёжи от 10 лет до 21 года хотя бы один раз в жизни пробовали снюс.
"Введите мораторий, полный запрет на производство и продажу. Разберитесь, наведите порядок. И если вы считаете, что в каком-то сегментированном формате эта продукция имеет право на жизнь, потом уже её вводите на рынок. Но под угрозой сегодня дети... Должен быть федеральный законопроект, который должен блокировать производство и продажу. Точка", - отметил Хамзаев.